Platos de comida en el “Mercadito” Nº 1 también suben de precio

Muchos deben preparar la billetera con unos guaraníes más. La que se identifica como “tía Chela”, que es encargada de uno de los varios locales, comentó que la gente no se está quejando y que igual asiste. Los alimentos más consumidos tienen un incremento en torno a los G. 1.000.

Los insumos para preparar el menú, como los diferentes cortes de carne están “por las nubes”, dijo la comerciante. Se quejó del faltante de hígado y mondongo. Esto teniendo en cuenta que los comensales le piden caldo ava. El de pescado, la “tía Chela” lo vende a G. 18.000 y los demás caldos a G. 13.000 cada plato.

Otros alimentos infaltables en los desayunos son la tortilla con mandioca, que se están vendiendo ahora a G. 3.000, cuando antes estaba a G. 2.500 la porción. La milanesa se oferta a G. 12.000. Sobre la carne para este tipo de plato, la mujer dijo que el precio está así porque es de lomo, cuyo precio no suele ser bajo.

El conocido “puretón”, que normalmente solo encontramos en estos puntos populares, cuesta G. 8.000, con un huevo, pero con dos huevos la cifra ya sube a G. 10.000. Quién no quiere acompañar estos platillos con algo tan tradicional como la mandioca. La locataria explicó que antes lo conseguían a G. 2.000, pero hoy las que ya están peladas cuestan G. 3.000.

Y cuando llega el mediodía, es infaltable en la lista del menú de cada día un guiso. También subió G. 1.000 y hoy cuesta G. 13.000 por plato. Las opciones están de acuerdo al paladar de cada uno. Hay guisos de arroz de pollo o carne, detalló la vendedora. Si la persona desea llevar la comida, debe pagar G. 14.000. Básicamente es por el costo del recipiente en el que se carga lo cocinado.

Hay insumos fundamentales para la cocción. “Tía Chela” contó que la garrafa de gas cargada, la está adquiriendo con un aumento de G. 8.000 en las ultimas semanas. Otro elemento que no puede faltar en la cocina es el aceite, que igualmente. Lo que más lamentó la trabajadora es que la harina por kilo la están comprando a G. 17.000 el paquete de 5 kilos, cuando antes se pagaba G. 15.000. El queso no se queda atrás y se vende igualmente más caro. Con este panorama no les queda de otra que remarcar sus platos.

Pero lo que sí garantiza es a pesar de esta subida en “cadena”, los alimentos son del día y que son sabrosos. Asegura que no ofrece platos que estuvieron refrigerados del día anterior. Con esto buscan seguir atrayendo a más clientes más allá de las restricciones horarias, o limitantes de espacios o personas en lugares cerrados. El Mercado Nº 1 está abierto para comer rico y barato. Se ubica sobre la calle Independencia Nacional entre Manduvira y República de Colombia, del barrio Catedral.

