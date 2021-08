Camioneros presionan para tener una ganancia asegurada del 25% por ley

Si el Congreso aprueba el proyecto de Ley “Que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del flete de unidad de carga conformadas por tracto camión y semirremolque y crea el comité técnico del costo operativo del flete”, los camioneros se asegurarán una ganancia del 25%, con lo cual se estará violando incluso Constitución Nacional, según advirtieron ayer gremios de productores.

En este caso, los transportistas están realizando paros por tiempo indefinido en varios puntos del país y, además, sitiaron Asunción para presionar a los senadores, que pretenden que esta semana traten la normativa. El escrito fue elaborado por la Federación de Camioneros del Paraguay y lo presentaron la Cámara Alta en mayo pasado.

Lo más llamativo es que el artículo 4 del proyecto en cuestión establece que “como costo de referencia para una unidad compuesta por un tracto camión y un semirremolque de 27.000 kilogramos de carga útil, el valor en guaraníes (G.) que arrojare el estudio realizado por el Comité Técnico del Costo Operativo del Flete, más el beneficio del 25% sobre el costo operativo de referencia”, según reza en el escrito (ver los puntos más resaltantes en la infografía).

Los gremios cuestionaron que ningún sector de la economía tiene asegurada su utilidad en una ley, como lo están pretendiendo hacer los camioneros. “Si vamos a poner por ley el precio que incluye todos los costos y la obligación de que ese precio tenga incluido 25% de utilidad, estamos todos locos”, expresó el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo.

Advierten suba de precios

Asimismo, aseveró que esto solo va a traer consigo una suba general de precios de los productos. “No es un tema entre fleteros y exportadores como pretenden hacer aparecer. Es más que eso. Abarca todo tipo de fletes que afectan otras actividades y nadie tiene participación en un tema tan delicado. Los senadores no pueden aprobar a las apuradas sin un análisis serio”, agregó.

Siguió: “Es inconstitucional, pero lo grave es que rompe la confianza para contratar entre partes. Es una estocada al corazón de la economía que es la negociación para comprar y vender un producto o servicio”, expresó el empresario y criticó al Senador Sixto Pereira, que intenta actuar como nuevo líder de camioneros.

El director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, agregó que lo que pretenden es “inconstitucional” porque “no se pueden fijar precios por ley”.

“No estamos de acuerdo. No se fijan precios por ley, 25% de margen quieren. Las actividades económicas no pueden tener márgenes fijados por ley. Si así fuese, todos los sectores van a querer tenerlo. Esto solo creará una suba de precios de la canasta básica”, enfatizó.

“Nadie puede trabajar gratis”

Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, explicó que el 25% de ganancia se estableció porque el sector no puede trabajar gratis. “Lo que se pide es un costo operativo, para saber cuánto es lo que cuesta mover un camión, eso es lo que se pide y, por supuesto, un porcentaje de utilidad, porque nadie puede trabajar gratis”, expresó.

Cuando se le consultó que fijar la utilidad de un sector puede considerarse inconstitucional, expresó que “como cualquier negocio se debe tener en cuenta la ganancia” y que el “libre mercado no puede funcionar hambreando a otros sectores”. “Sería fácil si no existiera oligopolio, no se puede trabajar por debajo del costo operativo porque demuestra que hay una baja artificial de los precios”, argumentó.

Al mismo tiempo, indicó que esta ley no solo afectará a los agroexportadores sino a todos los sectores como el transporte de cemento, fertilizantes, ladrillos, entre otros.

Temen desabastecimiento

La Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac) llamó en un comunicado a una pronta solución entre el gremio de los camioneros y el Gobierno, e instó a la libre circulación en las rutas para evitar el desabastecimiento de los productos.

El presidente del gremio, Erno Becker, señaló, que en el caso de los productos lácteos, se trata de un acopio más sensible porque es leche cruda. “Sin embargo, gracias a la tecnología que manejamos para el mantenimiento y el equipo de traslado no hemos perdido producción, pero tememos que esto empeore y ahí sí ya corremos el riesgo de entrar en desabastecimiento”, dijo.

Por otra parte, pidió que se libere el paso a los vehículos de porte mediano que transportan leche, ya que en las últimas horas estos también fueron demorados. “Esto puede ahondar el desabastecimiento”, alertó.

También señaló que “desde la Capainlac, hacemos un llamado al sector de los camioneros al cual siempre hemos acompañado en sus reivindicaciones. Si hay un preacuerdo con el Gobierno, que se permita la circulación para los alimentos más sensibles, sobre todo para puntos clave como Asunción, Encarnación y Ciudad del Este”.

Para el directivo de la Capainlac, hay que mejorar el sistema de negociación, que este sea a través de los canales administrativos y se realice sin perjudicar otros sectores de la economía. “Sobre todo, apelamos a la libertad de circulación”, finalizó.

Feprinco pide rechazar el proyecto de ley

En horas de la tarde de ayer, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) remitió una nota al titular de la Cámara de Senadores Óscar Salomón, en la que solicitaron rechazar la ley del flete de los camioneros, “por considerarlo contrario a los preceptos garantizados en la Constitución Nacional”.

“Entendemos que la fijación de precios que se pretende, conllevaría un impacto negativo sobre las cadenas productivas, industriales y comerciales del país, de lo cual existen múltiples evidencias, en situaciones acaecidas en el pasado, tanto a nivel local, como internacional”, expresa la nota del gremio.