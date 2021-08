Advierten que paro de camioneros podría desabastecer de leche al mercado

Afirma que la producción no se perdió, pero se teme que la situación empeore y los lácteos ya no lleguen a los comercios y posteriormente a las hogares. El gremio está preocupado. Y no es para menos. La protesta provoca inconvenientes en el paso a lo vehículos de porte mediano que transportan leche, porque sufrieron demoras en las últimas horas.

Becker señaló sobre el rubro que se trata de un acopio más sensible porque es leche cruda pero gracias a sus equipamientos se logra cuidar al producto. La Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (CAPAINLAC) implora un acuerdo entre el gremio de los camioneros y el Gobierno Nacional, e insta a la libre circulación.

En el comunicado, enfatiza que si existiera un preacuerdo, que se permita la circulación para los alimentos más sensibles, sobre todo para puntos clave como Asunción, Encarnación y Ciudad del Este”.

Desde la CAPAINLAC aclaran que están de acuerdo con las reivindicaciones de los trabajadores del volante y hacen un llamado para que analicen este panorama para poder abastecer de una bebida importante para la nutrición de las personas. La sugerencia también que hace el sector es que las tratativas para buscar una solución sea por los canales administrativos correspondientes y se realice sin perjudicar a otros sectores de la economía.

La cadena lechera está teniendo trabas por varios cortes de ruta. Por ejemplo hay materias primas en vehículos sobre la Ruta PY03 en el sector de Cruce Seis mil en el norte del país. Al tener paralizados estos insumos no se llega a las procesadoras para fabricar los lácteos. En Capiatá y San Lorenzo hay dos puntos claves del Departamento Central para la producción.

El titular de esta Cámara anunció que la distribución se está complicando más desde este martes. Desde Campo 9 en Caaguazú hay problemas. En el caso del sur todavía se pudo abastecer en alguna forma. En síntesis las ocho empresas del gremio están padeciendo las consecuencias. Principalmente las que operan en la Región Oriental. Becker cree que las industrias Trebol y CO-OP que están en el Chaco no tendrían dramas pues hacia la Región Occidental no hay de momento cierre de accesos y llegarían con mayor facilidad a Asunción.

El vocero mencionó que solo dejan pasar a vehículos pequeños y a camiones como el de los lácteos se los ataja. Expresó que se enviaron notas a la Comandancia de la Policía para que arbitren acciones y se de la circulación. Otros reclamos también se hizo al Ministerio de Industria y Comercio, al parlamento y al Ministerio del Trabajo.

Comercios podrían quedar desabastecidos

Erno Becker manifestó que habló con el director de Retail S.A. Christian Cieplik y este último le comentó que se está sintiendo lentamente la falta de reposición de mercaderías que guardan relación con la leche. Si en día más no finaliza el paro habría menos productos en comercios como supermercados. Hay otras derivaciones de la leche que también podría desabastecerse. Un ejemplo es el queso.

