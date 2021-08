Camionero amenaza con sitiar Asunción con violencia y cerrar las calles “sin piedad”

Almirón conversó este jueves con medios de prensa en la zona de las plazas que están en los alrededores del Congreso, en Asunción. Sus declaraciones fueron recogidas por ABC TV.

El dirigente de los camioneros amenazó de forma violenta no solo a los legisladores que deben estudiar el proyecto de ley de fletes que debe tratarse en ambas Cámaras y a través del cual lograrían cobrar lo que les corresponde. Indicó que “hace diez años trabajan a pérdida” y que “sus familias están pasando muy mal”, por lo que “no van a permitir” que se vete el proyecto en el Congreso.

“No nos vamos a ir de Asunción sin la ley”, añadió Almirón, al tiempo de insistir con su amenaza al afirmar que “no deben hacer enojar a los camioneros. (Si se veta el proyecto) van a conocernos, van a saber quiénes son los camioneros. Sin piedad vamos a ir. Durante diez años no nos tuvieron piedad. No vamos a irnos de Asunción sin la ley. Pedimos lo que nos corresponde, que no nos enojen. Vamos a cerrar las calles, el Parlamento, lo que sea”, expresó este dirigente.

En otro momento, calificó a la ciudadanía de “cobarde” por no plegarse a sus exigencias, ya que indicó que los camioneros están luchando, supuestamente, por el abaratamiento de los productos de la canasta básica familiar, aunque irónicamente luego dijo que “le pedimos a la ciudadanía en general mil disculpas por los daños hechos, pero no podemos seguir así”.

“Estamos peleando por mejorar los precios de la canasta familiar, la ciudadanía no nos acompaña. De un flete de 100 guaraníes estamos cobrando 60, eso cubre solo los gastos”, refirió.

Por último y siempre en tono violento, dijo que con solo un llamado pueden movilizar a 1.000 camioneros si es que los parlamentarios vetan el proyecto. “Si llegan a vetar van a conocernos, vamos a desafiarles crudamente”, finalizó.

El proyecto de ley de flete que los camioneros presentaron en la Cámara de Senadores para su estudio establece una ganancia del 25% para el sector, lo que es inconstitucional, según gremios de la producción. Los camioneros presionan en todo el país y en la Capital para que se apruebe esta normativa.