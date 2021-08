Ley de fletes afectará a todos y solo traerá inflación, advierten 83 gremios

En conferencia de prensa que se desarrolló ayer en la mañana, en el local de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), un total de 83 gremios del sector empresarial manifestaron su total rechazo al proyecto de Ley “Que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del flete de unidad de carga conformadas por tractocamión y semirremolque y crea el comité técnico del costo operativo del flete”.

Paro indefinido

Los transportistas están realizando paros por tiempo indefinido en varios puntos del país y, además, “sitiaron” Asunción, trayendo sus camiones de gran porte en la Costanera de la capital, entre otras zonas, para presionar a los senadores y que se pueda tratar esta semana la normativa. El escrito fue elaborado por la Federación de Camioneros del Paraguay y lo presentaron a la Cámara Alta, en mayo pasado.

“Esta ley afecta a todos los sectores y a toda la cadena de producción, al sector industrial que tiene que mover su materia prima, que tiene que hacer circular sus productos hacia los mercados, y también al sector comercial, que igualmente tiene que hacer lo propio. De esto nadie se salva. Esta fijación de precios que quieren fijar por ley tendrá un impacto económico”, expresó Beltrán Macchi, titular de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).

Agregó que una fijación de precios como la que se pretende con esta ley unificará a todos por igual, tanto a los eficientes como los ineficientes. “Uno de los principios de la economía es que el eficiente puede competir precisamente por su eficiencia con precios más bajos, entonces eso regula el mercado a los mejores precios. Esto afecta al bolsillo de los camioneros y al bolsillo de la ciudadanía”, mencionó.

Cuando se le consultó si se puede hablar del volumen o del valor de productos que se verían afectados, contestó que por ahora es imposible tener datos reales. “Es imposible anticipar”, añadió, y aseveró más adelante que un mecanismo de este tipo lo que propicia es elevar los precios que termina pagando el consumidor y afectará al que menos tiene.

Macchi lamentó que los camioneros hayan optado por la confrontación, probablemente por injerencia política. “Esto con la gravedad de que las partes no fueron escuchadas, el sector privado no está siendo escuchado por sus autoridades, un gobierno que no escucha a su sector privado se condena, porque este sector es el que genera la actividad económica, las riquezas y el empleo”, añadió.

Piden que la Policía despeje rutas

El empresario también criticó la forma en que los camioneros están realizando sus reclamos, violando el derecho al trabajo de los demás, pues al impedir el libre tránsito son numerosos sectores los afectados. “Pedimos una acción firme a la Policía Nacional para despejar las rutas, de manera a que los que quieran transportar sus productos lo hagan. La fiscalía debe perseguir a los que utilizan la violencia para conseguir sus intereses”, expresó.

Condenan forma de movilización

A su turno, el presidente de la UIP, Enrique Duarte, resaltó que condenan la forma en la que se están movilizando los camioneros. “Ninguno de los empresarios que estamos presentes negamos la legitimidad de los reclamos, lo que sí condenamos es la forma como se está haciendo. La injerencia política por encima de las actividades privadas”, expresó.

Resaltó que la mejor alternativa es seguir con la negociación, como se vino realizando desde siempre. “Venimos utilizando la metodología de la negociación para llegar a acuerdos y este no va ser un momento en el que no se pueda arribar a un acuerdo. El abismo al cual estamos a punto de caer es una realidad: ¿Qué queremos? ¿caer en una Venezuela?”, se preguntó, haciendo referencia a la situación de dictadura que se tiene en dicho país y a su desastrosa condición económica.

Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), aseveró a su vez que el sector empresarial quiere seguir negociando y que no se puede imponer una ley que quiera fijar precios. Representantes de otros gremios igualmente se sumaron al mismo reclamo, afirmando que la fijación de precios por ley es inconstitucional. “Es una estocada al corazón de la economía que es la negociación para comprar y vender un producto o servicio”, había dicho a su vez Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Figura en orden del día

La comisión de Legislación del Senado dictaminó en mayoría la recomendación de postergar sin plazo el estudio del controvertido proyecto de “ley de fletes”, cuyo tratamiento está previsto para hoy en la sesión plenaria de la Cámara Alta, según orden del día.

El planteamiento lo hace el gremio de camioneros y busca establecer el porcentaje de sus ganancias por ley. Ayer, el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, calificó al plan de ley como “coercitivo” y pidió que se establezca una “mesa de trabajo” para negociar la regulación del precio del flete.