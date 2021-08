Funcionarios despedidos en la Comuna encarnacena exigen pago de liquidación

Venimos a exigir el pago de los días trabajados, el aguinaldo proporcional y las vacaciones proporcionales, es lo que corresponde en ley, sostuvo Zulma Memmel, ex asesora jurídica de la Municipalidad y vocera de los empleados despedidos.

No entendemos la actitud del intendente (Remezowski), si tenía previsto despedir a funcionarios, por lo menos debería pagar lo que corresponde, además, aquí se desvinculó a personas por supuesto planillerismo, pero no hubo ningún sumario, señaló la mujer.

La explicación que me dieron para el no pago de las liquidaciones es que necesitan reprogramar el presupuesto. Entonces, porqué no hicieron previamente esa reprogramación, y luego hacer la liquidación a los funcionarios despedidos, cuestionó la abogada.

La ex funcionaria sostuvo que en el caso de los cargos de confianza está bien que no se haya efectuado sumario, pero no así en el caso de los funcionarios no contemplados dentro de esa categoría, y dejó entrever que existen cuestiones políticas en la salida de estos empleados.

La situación afecta a más de 70 personas, muchas de ellas estaban en el servicio de limpieza que fueron despedidas sin sumario previo. Yo les pedí que prioricen el pago de la liquidación a los funcionarios más vulnerables, y que en todo caso que después regularicen el pago a quienes ocupamos cargos de confianza, sostuvo.

Entre los despedidos están alrededor de 30 funcionarios que ocupaban cargos de confianza, entre ellos la directora de Turismo, Rebecca Larramendi, el director de Deportes, René Scheid, el asesor jurídico Willian Amarilla, entre otros. Este último, por su parte, cuestionó el procedimiento aplicado. Aquí se violaron principios del debido proceso, despidieron a gente por supuesto planillerismo sin haberse instruido sumario, señaló.

Amarilla recordó que durante la anterior administración, donde le tocó desempeñarse como asesor jurídico, hubo funcionarios despedidos por diversas causas -algunas por hechos de corrupción comprobado- pero en todos los casos fueron bajo sumario. Fueron instruidos 97 sumarios, que afectaron a unas 130 personas, dijo.

Despedido estando de reposo por covid

El ex director de la playa San José, Rafael Martínez, cuestionó el procedimiento que aplicaron en su caso. A mi me hicieron llegar la notificación estando de reposo por covid en mi casa, me despidieron por supuesto planillero, y eso me afectó mucho, porque yo desde hace tres años soy funcionario, y siempre cumplí mi tarea, señaló.

Estuve 15 días internado en terapia del IPS, y tras salir de internación me encontraba con reposo médico en mi casa. Me despidieron estando de reposo, en un momento muy crítico en mi salud y económicamente, ahora exijo que por lo menos me paguen la liquidación, se quejó.

Versión de la Municipalidad

El director de Finanzas de la Comuna, Luis Cano, sostuvo que el pago a los funcionarios desvinculados depende de una reprogramación presupuestaria, que debe aprobar la Junta Municipal. Entre los desvinculados 30 deben recibir el pago de sus vacaciones proporcionales, y eso no estaba presupuestado, por lo que se requiere de una reprogramación, que se daría en el transcurso de esta semana.

A su turno, la directora de Talento Humano, Patricia Melgarejo, señaló que 30 funcionarios que ocupaban cargos de confianza fueron desvinculados, y 47 funcionarios de diversas áreas, entre ellas cuadrillas de limpieza, que fueron contratados durante un periodo comprendido entre los meses de febrero y junio, están bajo análisis para determinar si serán desvinculados o no.

Hay algunos que no marcaban el reloj de asistencia a sus puestos de trabajo, estamos analizando caso por caso para determinar, explicó.

En cuanto a los 30 que ya fueron desvinculados, sostuvo que mañana será presentado el pedido de reprogramación presupuestaria a la Junta Municipal, y para el viernes a más tardar la semana próxima se tendría esa reprogramación aprobada y se procederá al pago de las liquidaciones.