Contrabando de cigarrillo: incautan 18.000 cajetillas en zona de Puerto Triunfo

Incautaron alrededor de 18.000 cajetillas de cigarrillos en zona de Puerto Triunfo, Itapúa, esta madrugada, que estaban para ser contrabandeadas hacia Argentina, informó el ministro coordinador de la Unidad Interinstitucional Prevención y Combate al Contrabando (UIC), Emilio Fúster. Agregó que no hay detenidos porque los involucrados lograron escaparse. Los paquetes tienen impresa la marca Eight, que está registrada por Tabacalera del Este -propiedad del expresidente Horario Cartes-, pero no se puede confirmar que pertenezcan a dicha empresa, según aclaró.