Viceministro de SET niega desacato sobre conflicto por IVA con Caja Bancaria

En relación a un conflicto judicial de la Caja de Jubilados Bancarios y afines con la Subsecretaría de Estado de Tributación, el viceministro Óscar Orué detalló en entrevista que la Administración Tributaria ha cumplido la orden judicial de emitir el Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) provisoriamente por una medida cautelar, pero que la misma ha expirado.

La acción promovida por los directivos de la Caja Bancaria es contra un dictamen de la SET que rechaza la exoneración del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a las actividades de crédito del sector. Si bien el Tribunal de Cuentas hizo lugar provisoriamente a la acción planteada sobre este dictamen por el cual se emitió el CCT en el mes de marzo, pero a la fecha la misma ya se encuentra vencido, puesto que su validez es de un mes, detalló Orué. Además indicó que la Administración Tributaria emitió una nueva resolución posterior a esta medida del Tribunal, donde se ratifica en el rechazo de la exoneración del IVA, por lo que corresponde en todo caso a la Caja Bancaria iniciar una nueva acción atacando esta nueva disposición.

Denuncia por desacato

Ante la negativa de la SET de emitir nuevamente el CCT, la directiva de la Caja Bancaria ha demando al viceministro Orué ante la Fiscalía por desacato a la orden judicial.

Al respecto, el viceministro explicó que no tiene razón de ser dicha denuncia, ya que la Administración Tributaria cumplió con la orden judicial en su momento, y que ahora esa orden ya no viene al caso, debido a que está vigente una nueva disposición. No obstante, añadió que están dispuestos a brindar todas las aclaraciones correspondientes cuando sean convocados por las autoridades pertinentes a fin de aclarar el conflicto.

Por de pronto, la SET se mantiene en su postura de que la Caja Bancaria es contribuyente del IVA y por ende está en incumplimiento de su deber tributario, por lo que le fue bloqueado el CCT. Esta situación a la vez está generando inconvenientes a los asociados a la misma ante gestiones de créditos hipotecarios que requieren el CCT.

Explicó que irán hasta la última instancia debido a que se está violando una disposición de la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor del fisco en lo que se refiere a que los jubilados deben pagar el IVA por los préstamos obtenidos.

La SET reclama a la Caja Bancaria el pago del IVA por los intereses de los préstamos otorgados entre 2013 y 2019, que rondaría más de G. 30.000 millones.