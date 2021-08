Gremios piden acción a la Fiscalía General por pérdidas multimillonarias que arrojan el paro de camioneros

Varios gremios acudieron a la fiscala Sandra Quiñónez para tratar de obtener una esperanza de solución al drama que viven. El Ingeniero Enrique Duarte comentó que se reunieron con Quiñónez todos los gremios: Feprinco, Cámara Nacional de Comercio y Servicios, ARP, UGP, Ceprocop y UIP, preocupados por varios temas.

En primer lugar “solicitamos la garantía de la libertad de tránsito de bienes y personas, debido al reclamo camionero; el contrabando y las invasiones de tierra”.

Según el representante de la UIP, la fiscala Sandra Quiñónez les manifestó que están en condiciones de hacer cumplir la ley, y solo necesita que se acerquen las denuncias de las invasiones, el contrabando, así como el cierre de la circulación en ruta. “La policía debe entregar a los responsables de estos ilícitos y la fiscalía haría el procesamiento de dichas personas”, especificó.

El ingeniero refirió que tal como manifestó la fiscala general, el tema es poder trabajar evitando los daños colaterales. “Pero ella está dispuesta a actuar con toda la dureza que requieren estas cuestiones, y ha dado indicaciones, ya que desde el 3 de agosto varias unidades fiscales emitieron los oficios correspondientes”, detalló.

De cuánto estamos hablando

Según el directivo, el paro de camioneros en las rutas “para el sector de la industria manufacturera significa pérdidas superiores a los 30 millones de dólares diarios, en un cálculo optimista. Esos números vienen del análisis del producto interno bruto, y no incluyen la exportación de aceite, granos, y construcción. Y si sumamos a estos sectores el resultado es bastante más grande”, aseveró.

¿Qué hace falta para que se cumpla la ley? “Falta realmente que se entienda, con relación al transporte nosotros creemos que falta de parte del sector transportista el diálogo en el marco de la ley y la Constitución. No es una cuestión de pedirle algo al Gobierno, esto es entre privados”, subrayó.

“Nosotros no emitimos comentario en cuanto al reclamo de los camioneros, pero se tiene que definir entre las partes. Pedimos a los líderes políticos que están interviniendo que no agredan a la economía. A nuestro entender no tienen derecho a perjudicar a la economía”, dijo.

Duarte adelantó que todo esto se va a traducir en números bastante malos, en inflación y todo eso paga el pueblo paraguayo. “Llamamos a la cordura a los políticos que están interviniendo, y tanto perjudican a la economía”.

En cuanto al contrabando, enfatizó que hace falta una acción más dura, más eficaz, hay una unidad interinstitucional contra el contrabando -UIC-. Nosotros rechazamos la agresión contra los derechos civiles de personas físicas y jurídicas”, expuso.