Buscan unificar proyectos de ley sobre energía a partir de fuentes renovables, no convencionales y no hidráulicas

La Comisión de Entes Binacionales y Desarrollo del Sistema Eléctrico del Senado convocó hoy al presidente de la ANDE y a autoridades del Viceministerio de Minas y Energía (VMME) para unificar tres proyectos, similares, sobre producción y comercialización de energías renovables no convencionales y no hidráulicas, pero al no contar aún con toda la información, decidió plantear en la próxima sesión de la Cámara Alta la postergación del tratamiento del proyecto.