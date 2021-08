MAG se reune este miércoles con dirigentes de la CNI

Los campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y de la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), que ya habían venido a Asunción en 2017, 2018 y 2020 con iguales pedidos de reivindicaciones, sostienen que la mayoría de sus organizaciones no recibió el dinero presupuestado en el marco de la emergencia, a través de la Ley Nº 6.669/2020 “para la restauración de los sistemas de producción de la agricultura familiar campesina”.

Reclamo de transferencias directas de dinero

Según los datos, el plan de dichas organizaciones era que los US$ 25 millones que era para Obras Públicas, se utilicen para transferencias, pero el proyecto de ley se volvió a modificar y solo US$ 14 millones fueron destinados para transferencias. A su vez, el MAG volvió a reglamentar que las transferencias sean para todas las organizaciones campesinas del país, no solo para las pocas integrantes de la CNI y la ACIP, que en el espectro nacional son solo una parte, por eso también la queja del grupo de Jorge Galeano y Belarmino Balbuena, entre otros.

Los mismos también exigieron que no se realicen unos 800 desalojos previstos, que fueron promovidos por propietarios privados de inmuebles invadidos en diferentes zonas del país.

La movilización campesina en Asunción fue levantada entre el frío y el mayor protagonismo de los camioneros en la opinión pública y tras la propuesta del MAG de conformar una mesa técnica donde se estudiaría cada uno de los proyectos presentados y la ejecución de los fondos desembolsados en los mismos.

Según el ministro de Agricultura, ingeniero Santiago Bertoni los desembolsos se van realizando de acuerdo a los tiempos establecidos en el marco de la Ley Nº 6.669/20 y unos G. 21.000 millones ya se ejecutaron en el actual año.