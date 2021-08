Viuda de víctima de sicariato pide protección ante amenazas de que será la próxima en morir

Erwin Jorge Solalinde Krause, de 43 años, preso por otros delitos, fue imputado en la fecha por presuntamente mandar asesinar a su sobrino Enrique Antonio Silgueira Solalinde, ultimado por sicarios el pasado 8 de enero, aparentemente por el simple hecho de oponerse a la venta de la casa de su abuela para financiar gastos de prisión del primero.

También fue imputada en dicha causa la abuela del asesinado y madre del presunto asesino, María Esther Krause Vda. de Solalinde (70 años), quien, según la Fiscalía, sabía de los planes de su hijo para asesinar a su nieto. Pese a esta trágica historia familiar, Solalinde Krause sigue manteniendo bajo el terror a la viuda de Silgueira Solalinde, quien relató en el programa Crimen y Castigo su calvario.

Lea más: Fiscala imputa a jefe narco por homicidio de su sobrino, ordenado desde la cárcel

Gloria Villalba dijo que su difunto esposo, de profesión odontólogo, era la “oveja negra” en una familia de criminales, ya que era el único que nunca se allanó a las actividades ilícitas de la familia, y que el pecado que le costó la vida fue oponerse a la venta de la casa de su abuela, que no tuvo la misma consideración con él, ya que presuntamente no impidió que su hijo ordene el asesinato de su nieto.

La viuda comentó que incluso tras el asesinato de su marido ella hizo todo lo que los involucrados en el crimen querían, pero aún así siguen las amenazas. “Yo cedí por escribanía todos los derechos, pensé que ahí iba a acabar mi terror y todo, volvieron a llamarme después de eso me dijeron que le pase una mensualidad, y que entreguemos la casa donde vivíamos”, afirmó Villalba.

Incluso hace pocos meses, recibió el llamado del presunto autor material del asesinato de su esposo y constató que un guardiacárcel la estaba vigilando, todo esto incluso pese a que la Fiscalía está al tanto de todo lo ocurrido y haya denuncias formales.

“La llamada para que se entregue la casa fue desde la cárcel, la segunda llamada fue del supuesto sicario que me dijo: ‘yo le maté a tu marido y tengo una orden para vos también ahora si no haces esto y esto’. Y ahí le dije: matame bien nomás ya porque no voy a vivir bajo la sombra de está gente”, relató.

También cuestionó la corrupción imperante, diciendo que hasta un guardiacárcel estaría complicado con Solalinde Krause y que cuando con su marido denunciaron ya que estaban bajo amenaza de muerte, nadie hizo nada.

“La Fiscalía, con el apoyo de todo lo que está sucediendo se le pudo identificar a la persona, no puedo decir (el nombre), pero es un guardiacárcel que está merodeando (el lugar donde vivo)”, afirmó Villalba. “Imaginate la corrupción hasta dónde llega. El señor que debería estar vigilando al que está en la cárcel sale y le está viviendo información afuera. No puede ser que el Estado no te pueda proveer del derecho a la vida”, acotó.

Recordó que si bien ahora la Fiscalía la está acompañando, no puede evitar temer por su vida, ya que con su marido aún vivo, “hicimos varias denuncias, acudimos a la Comisaría de J. Augusto (Saldivar) donde vivíamos y después en Villeta hicimos la denuncia”, pero nadie tomó en serio.

“Si el Estado le falló en protegerle cuando nos fuimos a pedir ayuda, si su familia que es la que tiene que estar encargada de velar por él le falló, yo como su familia electa no puedo fallarle a mi marido”, dijo finalmente sobre el motivo por el cual no está dispuesta a doblegarse a lo que quieren someterla.