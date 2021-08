Vacunados en el exterior exigen la segunda dosis a Salud Pública

Aunque en Paraguay ya es posible recibir la segunda dosis Pfizer, aún no es factible dosificarse con la segunda dosis de otras plataformas como AstraZeneca o Moderna, dos de los biológicos más utilizados a nivel mundial.

Uno de los tantos casos es el de Amelia Cardozo Benítez, quien recibió su primera vacuna AztraZeneca el 7 de abril en Málaga, España, es decir, hace más de cuatro meses. Cabe mencionar que la aplicación entre dosis de esta plataforma actualmente es de tan solo ocho semanas.

Según comentó Amelia, pese a los reiterados pedidos realizados al Ministerio de Salud Pública (MSPBS), no obtiene una respuesta de la cartera sanitaria.

“Hice todo lo que me pidieron, envié varias notas a la viceministra de Salud, Lida Sosa, solicitando me apliquen la segunda dosis de AstraZeneca, pero nadie me responde, nadie me da una solución. No sé dónde más acudir”, se lamentó la mujer.

Amelia resaltó además que en Paraguay estamos muy lejos de la atención brindada en otros países.

“Para recibir la vacuna en España, ellos me llamaron por teléfono, no tuve que rogarle a nadie. Por eso me da mucha rabia mi situación actual en mi propio país, en el que tengo que estar suplicándole al sistema público de salud para recibir una vacuna”, expresó.

Ante la consulta sobre el tema, desde el Ministerio de Salud indicaron que actualmente la aplicación de la segunda dosis para vacunados fuera del país es exclusiva para quienes recibieron Pfizer.

Aseguraron además, que recién tras la disponibilidad de biológicos se podrá completar el esquema de los inoculados en el exterior.

Cerca de 20.000 personas se inmunizaron en el extranjero

El último informe presentado por la Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras de Salud Pública refiere que más de 19.200 viajeros que ingresaron al país declararon haber recibido la vacuna anticovid en el exterior.

Conforme al detalle brindado por las autoridades, la mayor cantidad de viajeros, 7.902 (41%) recibieron los biológicos del laboratorio Pfizer, mientras que 5.105 (27%) fueron vacunados con la Johnson & Johnson de una sola aplicación y 1.925 (10%) se inmunizaron con AstraZeneca.

También se registró que 1.527 (8%) de los viajeros se aplicaron Moderna, 1.062 (5%) recibieron la vacuna Sinovan (Coronavac) y 707 (4%) la vacuna rusa Sputnik V en tanto que 442 viajeros (2%) fueron inmunizados con la vacuna Sinopharm y 370 con la Covaxin.

