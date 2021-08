Deuda con farmacéuticas sería de entre US$ 140 y US$ 150 millones, afirman

Scavone lamentó que, hasta el momento, el Estado no haya respondido a las farmacéuticas y que para colmo no haya una confirmación seria sobre el monto de la deuda. Sostuvo que ellos respondieron a Salud en el peor momento de la pandemia y hasta ahora no tuvieron retorno.

Lea más: Cifarma reclama abultada deuda de Salud a través de una ley

“Hacienda y Salud tienen que ponerse de acuerdo. Los proveedores tenemos un número, Hacienda tiene otro número y Salud otro. Se mencionó recientemente unos US$ 48 millones o US$ 50 millones al 31 de diciembre de 2020. Tanto Hacienda como Salud deben salir a decir a cuánto asciende la deuda. Tienen que decir cuánto es el monto exacto de la deuda al 31 de diciembre del 2020, al 31 de julio de 2021 y cuánto es el monto de las facturas recibidas por Salud que aún están pendientes de certificación y ese es el monto total”, sostuvo.

“Ya estamos cansados de esto que empieza a ser un manoseo. Hacienda se comprometió a un pago de US$ 50 millones, pasaron dos semanas y no hay novedades. Ambos ministerios tienen la mejor predisposición del Senado y de la Comisión de Salud del Senado, entonces no podemos seguir así”, dijo.

Señaló que las partes deberían dialogar y llegar a un número porque no se puede seguir con dicho problema. “No se puede seguir así. Hay una lista de más 80 proveedores a los que se les debe”, indicó.

Lea más: Ministro de Hacienda dice que deuda no es tan grande como afirman farmacéuticas

Manifestó además que entre estos 80 proveedores se encuentran únicamente los de insumos y no de servicios.

“El problema está en la interrelación entre ambos ministerios, porque siempre difieren los números y es una falta de coordinación interna, me atrevería a decir. Hay buena voluntad en el Senado y entiendo también del ministro de Salud”, sostuvo.

Lea más: Salud Pública tiene paralizadas casi 90 licitaciones hace varios meses

“Nosotros respondimos con más de un millón de ampollas de midazolán y atracurio, fueron las farmacéuticas las que respondieron a Salud en la crisis. Ahora estamos con una provisión normal aunque con un fuerte aumento de materia prima y fletes, pero estamos en condiciones de responder de nuevo”, dijo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, dijo a inicios de este mes que la deuda monumental que requiere la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) al Ministerio de Salud Pública por provisión de medicamentos “no es tan grande en realidad”, pues solo se tiene en cuenta lo adeudado al cierre del año pasado, que gira en torno a los US$ 50 millones.