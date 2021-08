Cifarma reclama abultada deuda de Salud a través de una ley

Por más que sea una situación que se arrastra por años, la crisis sanitaria hizo que las grandes empresas internacionales se vuelvan duros con sus productos. Estamos hablando de los insumos y medicamentos que Cifarma regularmente provee al gobierno para abastecer a los hospitales. Como se analiza la posibilidad del repunte de casos de Covid en el exterior, los países optarían por guardarse sus producciones y restrinjan las importaciones.

Pero qué ocurre ahora: Según, Luis Ávila, vocero del ente afectado, si en 3 a 5 meses no se repone el stock que están entregando normalmente a los diversos centros hospitalarios, no se sabe qué podría pasar antes de fin de año. Aclara que no se está dejando de suministrar, y mucho menos lo que se utiliza para tratamientos de pacientes con Covid, pero son conscientes que alguna medida hay que tomar. Esa acción es que a través de la ley se acceda al desembolso. La otra preocupación son los medicamentos para patologías distintas al Covid.

Ávila dijo a ABC Color que ya no es como antes del SARS COV-2 que se podía financiar con los extranjeros, pues ahora quieren un anticipo que ni Cifarma tendría al no cobrar lo que el estado le debe. Sostiene que ya son advertidos y que el miedo a que les corten la provisión no se logra disipar. El sector se mueve con un plan de 18 meses de antelación para prever disponibilidad de, por ejemplo, gasas, jeringas, oxígeno entre otras cuestiones que son de primera necesidad.

En cuanto a la propuesta, esta partió del Parlamento que está mediando y buscando mecanismos. El vocero del gremio de fármacos y elementos vitales para los centros médicos dijo que la mesa directiva de Cámara Alta confirmó que llamarán a las principales autoridades de la cartera sanitaria y de Hacienda. Recordó que en el Senado actualmente hay varios exministros de Salud.

Luis Ávila dijo que Cifarma no está cerrada al diálogo y que están abiertos a buscar otras soluciones. La deuda actual de USD 152 millones es hasta el cierre del mes de junio último. Reconoce que el gobierno tiene inconvenientes económicos por la pandemia y que las normativas de “Gasto Cero”, por ejemplo, exprime aún más su presupuesto.

Según Ávila, ya en noviembre de 2018 apenas asumía el actual gobierno, la deuda ya era de USD 150 millones, prácticamente la misma situación que se atraviesa ahora. En aquel momento, Salud usó la figura de cesión de deudas que está enmarcada en la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”. Los bancos debían pagar a los proveedores y el Ministerio lo hará a estas entidades en cuotas sin intereses.

Posible método de cobro

De avanzar la propuesta y de sancionarse, Ávila refiere que los recursos para el cumplimiento del compromiso de parte del Ministerio de Salud sería con bonos en guaraníes, de fondos existentes en el Banco Central del Paraguay mediante letras de regulación monetaria.

