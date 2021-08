Presunto asesino de mecánico alega que actuó sin esta lúcido y pide perdón

A su arribo a Concepción, ya estando a cargo de personal de Investigaciones del departamento, relató a los periodistas presentes, incluido nuestro corresponsal Aldo Rojas, lo que recuerda de la fatídica noche, donde un grupo de hombres ingresó al taller de Rajczakowskiij Novarchuk, y lo atacaron hasta matarlo.

Según refirió Galeano, la noche del martes 17 pasado, salió de trabajar y fue a tomar cerveza con un compañero en un local, y que cerca de las 4:00 ya de miércoles, su amigo le propuso para retirarse, pero supuestamente fue retenido por una mujer que se acercó a hacerles compañía.

En ese momento afirmó empezar a sentirse extraño, alegando tal vez haber consumido algún tipo de droga, haciendolo sentir mareado y recordar solo lapsos de lo ocurrido posteriormente. Indicó que luego ya se encontró firmando parte de los 4 hombres -supuestamente todos desconocidos para el-, que le entregaron un cuchillo, y con los que subió, a un vehículo.

Incluso dijo que no sabe especificar si era un automovil o una camioneta y fueron hasta el taller. Ya en el sitio afirma tener en la memoria el haber amenazado con el cuchillo a la víctima, pero no haberlo apuñalado. Ya posteriormente fue dejado supuestamente en zona del Palacio de Justicia de Asunción, desde donde se dispuso a retornar a la vivienda de sus padres, ubicada en el novel distrito de Itakua, en Concepción.

Inició su viaje yendo en colectivo hasta Mariano Roque Alonso, donde subió a un camión que lo llevó hasta la zona conocida como retiro Alegre, y culminó su trayecto caminando unos 30 kilómetros.

Ya en la casa de sus padres, y a difundirse su rostro en las noticias, estos lo convencieron de que se entregue, por lo que se dirigió primeramente hasta la Subcomisaria 30 de Itakua, desde donde luego lo trasladaron hasta la Subcomaría 12 de San Alfredo, para luego ya quedar a cargo de agentes de Investigaciones de Concepción, a cargo del Crio. Sebastián Ramirez.

En todo momento insistió en la versión de que habría actuado sin tener plenamente noción de lo acontecido, por ingerir algún tipo de sustancia y pidió disculpas por el crimen.