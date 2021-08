Conductor de Uber se desmarca del crimen del mécanico

Domínguez Paiva, el conductor de Uber, quien este lunes se entregó ante el Ministerio Público, dijo que no tuvo participación en el asesinato del mecánico Rajczakowskij Novarchuk, ocurrido la semana pasada.

Según señaló, los tres hombres que perpetraron el crimen solo lo contrataron para trasladarlos hasta el sitio donde se produjo del asesinato. “Si yo sabía algo de eso, ¿en que cabeza cabe que yo me baje, que no me esconda”. dijo el ahora detenido a C9N.

En su relato, negó insistentemente haber estado en conocimiento de las intenciones de su pasajero y afirmó que esa madrugada fue la única vez que estuvo en el taller de la víctima. “Yo no sabía nada de lo que iba a pasar”, aseveró.

Igualmente, dijo que a pedido de los presuntos asesinos, se quedó a esperarlos y que a los pocos minutos estos volvieron, le pagaron los G. 300.000 que habían acordado y siguieron el viaje.

Según mencionó, los hombres “cuchicheaban” pero no hablaron demasiado. Comentó que estuvieron todo el tiempo con la misma ropa y que actuaron con normalidad.

Insistió en que uno de los hechos que demuestra su inocencia es que él en ningún momento se cubrió el rostro y que llevó su vehículo a sabiendas de que podía ser hallado por los datos de la matricula.

Así también, indicó que se enteró de todo lo ocurrido a través de los medios de comunicación.

Domínguez Paiva se presentó en la tarde de este lunes ante el Ministerio Público por recomendación de su abogado. El fiscal Julio César Ortiz confirmó que este se puso a disposición de la Fiscalía.

Según mencionó el fiscal, el ahora detenido no sería autor material del hecho pero será procesado en calidad de cómplice.

Igualmente, manifestó que el conductor de Uber fue quien merodeó la zona un día antes de que ocurriera el crimen. También llamó la atención que aunque sus familiares dijeron que cumplió una pena privativa de libertad, en los registros no presenta antecedentes.

