Unidad en ANR es para garantizar impunidad, afirma diputado

El representante por el departamento de Guairá afirmó que la unidad entre los colorados es un reflejo de lo que dijo días atrás el líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, en una arenga política donde manifestaba que es importante y saludable hacer tráfico de influencias.

Alvarenga se refirió acerca del “abrazo republicano” entre el acusado senador Rodolfo Friedmann y el imputado diputado Ever Noguera, ambos de Añetete, con Cartes, así como las alianzas con otros líderes regionales. Tanto Friedmann como Noguera están procesados por supuestas irregularidades en el caso de la merienda escolar que administra la gobernación de Guairá. Pero el caso de Noguera no avanza porque la Cámara de Diputados no le despojó de sus fueros.

“Una vez más esta es una comprobación de que no existe un Partido Colorado como tal, de que no existe una institución que tiene proyectos, planes o que tenga una fórmula, sino que sencillamente se limita a ni siquiera ser una opción electoral, sino a servir a un grupo electoral”, indicó el diputado liberal.

Asimismo, dijo que el Partido Colorado dejó de ser un partido y de tener movimientos. “Acá ya no existe el movimiento Honor Colorado, ya no existe el movimiento Colorado Añetete, y hace tiempo que se convirtió en una maquinaria electoralista para seguir desangrando al Estado, para seguir chupando los bienes y recursos y seguir disfrutando de las mieles del poder indebidamente. Así que va a continuar lo que ellos acordaron y definitivamente no es otra cosa que un plan para seguir robando, saqueando y asaltando, y en contrapartida asegurar la impunidad”, cuestionó.

Alvarenga siguió diciendo que un grupo le ofrece a otro grupo la impunidad y en contrapartida exige seguir loteando el Estado paraguayo, criticó el diputado. El 14 de agosto pasado, el diputado intentó que el pleno apruebe un pedido de informes a la Justicia Electoral para conocer el salario de Noguera en el órgano.

