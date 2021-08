“El que se presente para el cargo vacante en la Corte será un invitado difunto”

El proceso para elegir al nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia no despierta mucho interés y en tres días no se presentó postulante alguno. Para Ezequiel Santadaga, director de IDEA, esto se da debido a que muchos no confían en el Consejo de la Magistratura y señaló que el que se presente sabe que no tendrá ningún tipo de protagonismo.