Todo un pabellón clausurado por peligro de derrumbe, en escuela municipal de San Lorenzo

Madres y padres de familias, que prefirieron el anonimato, señalaron que penosamente sus hijos no podrán volver todos los días a clases ni las horas necesarias, porque una viga principal de la Escuela Municipal Nº 14 se encuentra rota, afectando a toda la estructura de un pabellón, dejando sin aula a todo el tercer ciclo (séptimo, octavo y noveno).

Recordaron que en el 2013 la municipalidad, en la época del ex intendente cartista Albino Ferrer, se realizó reparaciones en el sector por cerca de G. 150 millones. Incluso, la Contraloría General de la República hizo una “verificación”, según consta en Resolución Nº642/2016, pero se limitaron a tomar fotografías y “se dejó constancia de que no se realizaron mediciones y cálculos de las obras por no contar con técnico de obras en el equipo auditor”.

Al respecto, la directora de la escuela Santa Teresa, Viviana Bogado, señaló que desde el 2017, por microplanificación, la institución solicita la reparación total de ese pabellón, pero hasta la fecha no se aprobó. Señaló que cuando acudieron a la institución en febrero pasado se percató del mal estado de la viga del aula del noveno grado y comunicó a todas las instancias pertinentes tanto del Ministerio de Educación como de la municipalidad.

Señaló que recibió la visita de los profesionales de dichas instituciones, y que los arquitectos coincidieron en recomendar la clausura del pabellón, para evitar el desplome por efecto dominó de las aulas colindantes, así como del corredor. Acotó que están realizando una planificación, ya que solo ya disponen de cinco aulas.

Agregó que dadas las circunstancias los alumnos tendrán que adecuarse a un horario y días que se establecerá para cada grado, conforme también a las medidas sanitarias y a la autorización de los padres para asistir a clases presenciales. La escuela cuenta en total con casi 300 alumnos.

Por otro lado, ante quejas de padres del Colegio Nacional Barcequillo llegamos al sitio, alrededor de las 10:00 y se encontraba herméticamente cerrado. La denuncia que queríamos chequear refiere que solamente se dispone de un sanitario para niños y otro para niñas, ambos precarios.

Además de paredes húmedas y goteras en el techo, así como un sistema eléctrico en mal estado.