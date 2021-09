Con registro de comprobantes, la SET controlará más pero solo a formales

El jefe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda habló este martes con ABC sobre el IRP y el IVA, atendiendo que existe una preocupación de los contribuyentes respecto a las limitaciones establecidas para los gastos deducibles de los referidos impuestos.

La preocupación obedece a que desde la administración tributaria se impone un mayor control sobre el sector formal de la economía, sin embargo, no castiga a los que operan en la informalidad y no pagan los impuestos establecidos, es decir, los mayores evasores.

Orué dijo que no suspenderán ni se eliminarán las deducciones, sino que a partir de enero de 2022 la SET hará un control más exhaustivo a través del sistema Marangatú, “porque los contribuyentes van a tener que registrar los comprobantes de gastos, esa es la diferencia”.

Cargaban gastos no deducibles

Explicó que anteriormente algunos contadores cargaban gastos que no eran deducibles, por ejemplo en el IVA, y lo rectificaban recién cuando la administración fiscal lo detectaba mediante un control.

Afirmó que con el registro de comprobantes ya no se podrá realizar esta operación, porque el mismo sistema se encargará de validar o no el gasto que se pretende deducir. Este registro implica la carga de todos los datos de cada factura, comprobante por comprobante (timbrado, número de factura, razón social del proveedor, etc).

En ese contexto, aclaró que un grupo de contribuyentes ya está cargando sus facturas desde julio último, pero la obligación alcanzará a todos los contribuyentes de IVA, IRP y el IRE Simple desde enero de 20201.

El viceministro de la SET dijo que en el caso del IRP la gente paga menos porque se redujo la tasa y, a modo de ejemplo, citó que si el contribuyente tiene una renta neta de hasta G. 50 millones, pagará una tasa del 8%; de más de G. 50 millones hasta G. 150 millones, abonará 9%; y si es mayor a G. 150 millones, liquidará con una tasa del 10%.

IRP: Los no deducibles

Sostuvo que el contribuyente del IRP ya no tiene la posibilidad de deducir todo como antes por las limitaciones establecidas en la nueva ley tributaria, como es el caso de inmuebles, vehículos, obras de artes y otros bienes suntuosos. Esto rige desde enero de 2020.

En lo que respecta a los contribuyentes del IVA, indicó que las deducciones se limitarán a lo que establece la ley, que son aquellos gastos relacionados a la prestación del servicio y no los gastos personales como se venía haciendo, como los gastos en supermercados.

Dijo que esta disposición está en la ley hace años, solo que en la práctica los que presentan la declaración del IVA mensual, por ejemplo, con una facturación de G. 5.000.000, algunos contadores o los que llevan la contabilidad declaran gastos por G. 4.900.000 y por la diferencia de G. 100.000 pagan el impuesto, pero cuando Tributación les pide las facturas no presentan todo o las que arriman no corresponden en su totalidad al servicio que está prestando, en este caso se le aplica una multa.

Orué manifestó que de acuerdo con el último estudio realizado con la cooperación de la Unión Europea, la evasión en el IVA es del 36%, pero que se está trabajando para reducir mediante el uso de tecnología que permite cruzar datos.

Destacó que en tres años de 800.000 contribuyentes que tenía la SET, pasó a 1.400.000 e indicó que el programa Pytyvó que otorgó un subsidio a trabajadores informales ayudó mucho a la formalización. Citó que unas 40.000 personas están ahora activas, trabajando ya dentro de la formalidad.