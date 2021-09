Los servicios personales representan el 30% del PGN 2022

El proyecto para el ejercicio 2022 asciende a G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones al cambio presupuestado), de este monto a la administración central le corresponde G. 49,6 billones (US$ 7.102 millones) y a las entidades descentralizadas G. 42,4 billones (US$ 6.070 millones).

El informe de Hacienda indica que de acuerdo con la clasificación por grupo de gastos y todas las fuentes de financiamiento, los servicios personales (salarios y otros beneficios abonados al personal público) representan 29,5% del monto total mencionado.

Esto implica que para el próximo año el proyecto inicial prevé destinar unos G. 27,1 billones (US$ 3.885 millones) para el personal de las instituciones que componen la administración central (los tres Poderes el Estado, Contraloría y otros organismos) y las entidades descentralizadas (gobernaciones, banca central, entes financieros del Estado, de seguridad social, empresas públicas, universidades y otros).

Definición presupuestaria

Los servicios personales, según el clasificador presupuestario, son retribuciones a los funcionarios o empleados y/o personal de las diferentes carreras de la función pública y de todos los niveles que prestan servicios en los organismos y entidades del estado.

Comprende remuneraciones básicas y temporales, asignaciones, complementarias, personal contratado, remuneraciones por servicios en el exterior y otros gastos de personal, entre otros.

El plan de gastos tiene asignado 312.150 cargos en total, a lo que deberá sumarse más de 50.000 contratados, cantidad que sería mayor por los miles de contratos realizados en el Ministerio de Salud Pública para hacer frente a la pandemia por covid-19.

El informe también menciona que se prevé destinar el 75% de la recaudación tributaria para financiar los salarios públicos de funcionarios de la administración central y de entidades descentralizadas que reciben transferencia del Tesoro para su funcionamiento. Esto implica que de cada G. 100 recaudado, G. 75 va para salario.