Preparan pollada para proveer agua y mejorar cercado perimetral en una escuela de Santaní

Para este fin de semana, los padres de familia de la Comisión Cooperadora Escolar prepara una pollada en el predio de la institución, con el fin de recaudar dinero y de esa manera ir juntando los recursos económicos hasta alcanzar el monto deseado para adquirir por lo menos primeramente un tanque de mil litros con sus respectivos accesorios, donde piensan acumular el vital líquido para el uso de los alumnos.

Según los educadores, este año la escuela tiene registrado 167 alumnos desde el pre-jardín al 6º grado. Todos los chicos están desarrollando sus actividades académicas con el sistema virtual desde el inicio de la pandemia, atendiendo que la institución no está preparada para las clases presenciales.

Mucho pedido sin respuesta

Al respecto, la presidente de la Comisión Cooperadora, María Quiroga de Candia señaló que el local no estaría en estas condiciones si es que las autoridades tenían interés en dar respuesta a los numerosos pedidos de auxilio presentados para poder mejorar las instalaciones.

Agregó que debido a las condiciones de la escuela, los niños no pueden acudir, principalmente porque la institución no cuenta con servicio de agua potable y tampoco cercado perimetral.

“Estamos en una situación no muy agradable por la decidía de la autoridades, por eso los padres optamos en organizar algunas polladas con la colaboración de la gente y de esa manera tratar de adquirir las cosas que nos faltan. También tomamos postura de no enviar a nuestros hijos a las clases presenciales, hasta que no se solucionen estos problemas”, enfatizó la madre.

Por su parte, el director Osvaldo Ovando anunció que seguirán insistiendo con los pedidos de cooperación, con el propósito de dotar de los servicios básicos y las comodidades necesarias.

Con relación a este tema, el intendente municipal Fernando Speranza (ANR) manifestó que su administración se está poniendo en campaña para aportar algo en la solución de los inconvenientes que afectan al local escolar.