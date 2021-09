Abdo estuvo ausente y no hubo “abrazo” con Cartes

El presidente de la República Mario Abdo Benítez (ANR, Añetete) no asistió hoy al acto de “unidad” para apoyar la candidatura de candidatos a intendentes y concejales del departamento de Caaguazú. Por ese motivo, no se produjo el “abrazo republicano” con el ex mandatario Horacio Cartes, líder de Honor Colorado.