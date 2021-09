Donan a Salud equipos y logística para conservar vacunas

Se trata de una serie de equipos como ultrafreezer de -60 y -80°C para que se almacenen 112 mil vacunas. También sistemas para el traslado de los biológicos a la temperatura que exigen los fabricantes, así como varias validaciones entre otras tecnologías que el Gobierno no poseía.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Dr. Héctor Castro, agradeció el gesto del titular de la empresa, Norman Harrison. Resaltó que sienten el respaldo y que con esto se confirma la alianza público-privada. El acto se desarrolló en sede de la firma Quimfa.

Castro recordó que en los últimos meses hubo largas horas de trabajo para la capacitación, logística y acompañamiento a funcionarios del PAI de parte de La Policlínica. Fue fundamental para que se conserve la seguridad y eficacia de las vacunas, sostuvo. A través de una nota, la firma se había comprometido a la entrega que se realizó esta mañana. El ministro Borba aseguró que el Estado también está en proceso de compras de equipos que se requieren.

Harrison aclara que compras de dosis las hizo el Estado paraguayo

Durante la entrega oficial, el empresario Harrison dijo que esta decisión es porque quieren fortalecer al sistema sanitario y seguir colaborando para que Salud Pública tenga su autonomía. Aclaró que toda la negociación de compras de dosis fue del Gobierno y que el sector privado solo colaboró sin costo. Afirmó que la transferencia de tecnología total tardará entre 2 y 3 meses.

Covax: prometieron a Borba una carga importante antes de fin de mes

Exculpando al exministro de Salud Julio Mazzoleni sobre su gestión con el mecanismo Covax, Borba dijo que era la única alternativa que se tenía en su momento y que los inconvenientes fueron por problemas ajenos al Ministerio de Salud.

Con un tono algo esperanzador, el ministro manifestó que esperan que se agilice la llegada de lo adquirido. Al respecto, dijo que para fines de setiembre llegaría un cargamento interesante. El propio Borba se preguntó quién sabe por qué Covax no agiliza. “Todos los días me plagueo y además exigí un cronograma de entrega”, agregó.

A la fecha, según Borba, Paraguay cuenta con aproximadamente poco más de 400 mil dosis disponibles para utilizar. Durante la conferencia de prensa, confirmó que tiene previsto un viaje y que anunciarán previamente los detalles y si es que tiene que ver con la compra de más vacunas. Reitero que con la plataforma de Moderna ya se aseguraron 4 millones de dosis para el 2022.

Ante las dudas sobre las Sputnik (segundo componente), el secretario de Estado contó que hasta ahora el Fondo Ruso de Inversión está cumpliendo, pues está enviando lo prometido.

En un momento dado y por la consulta de un colega de prensa, reveló que se espera la confirmación de que llegue un cargamento de cerca de un millón de dosis (no precisó de qué plataforma ni si es donación o compra).

Vacuna taiwanesa: ministro se reunirá con embajador del país asiático

A las 16:00 de hoy, Borba tendrá un encuentro con el diplomático, José Chih-Cheng Han. Nuestro país está dentro del grupo de personas que estará en la fase 3 de ensayos de la MVC COVID-19. La vacuna de Taiwán está en pleno desarrollo.

Con esta reunión se esperan novedades sobre si finalmente, una vez pasadas todas las etapas, nuestro país recibirá donaciones de estas vacunas o mayor facilidad para adquirirlas.

Gobierno lamenta “relajo” ante descenso de casos

La cartera sanitaria no descarta salir a buscar a los que no fueron inmunizados. Sobre el momento de calma que vivimos, reiteró que la vacuna no evita que la persona se contagie, solo que contraiga formas graves. Pidió que nadie se relaje y lamentó que haya aglomeraciones en discotecas. “Tenemos la ventaja de tener el diario del día lunes, ver lo que pasa en otros países, en el hemisferio norte, por ejemplo”, expresó. Enfatizó que en esos países se relajaron y hoy tienen otra oleada y espera que todo disminuya, destacó.

Uso de mascarillas, apertura de frontera y vacunación a niños, entre otros temas explicados por Borba

Como una de las estrategias para evitar una oleada nueva están las mascarillas. Borba fue contundente al decir que aún hay que usarlas y que se analizaría más adelante las medidas que se están aplicando.

Recalcó que no hay novedades de la aplicación de una tercera dosis de Pfizer. “Sería incoherente si hablo de esto si aún no se terminó con la primeras inoculaciones de todos”, dijo.

Consultado sobre las tratativas con Argentina sobre zonas fronterizas, Borba puntualizó que sí se pueden tenerlas abiertas, pero que depende del país vecino porque ellos (argentinos) siguen con restricciones entre sus provincias, recordó.

En cuanto a la producción de vacunas a nivel local, el ministro reconoció que hay empresas nacionales interesadas que se presentaron, pero no sabe los avances. “Son 2 o 3, hay que hablar con ellos”, añadió.

Se le insistió con respecto a la inoculación a niños. Con relación al tema manifestó que en los casos de adolescentes sin enfermedad de base, recién cuando haya mayor cantidad de dosis les alcanzaría. De momento están habilitados menores entre 12 y 18 años. “Vamos a estar habilitando de acuerdo a la disponibilidad. Queremos llegar a los adultos mayores, que son los que más fallecieron”, remarcó.

Se le preguntó sobre la vacuna cubana y dijo que se entabló un diálogo, pero no hay muchos avances. Sostuvo que se prioriza con dos plataformas de vacunas.

Sarampión: a la espera del resultado

Días atrás saltó la alarma por un supuesto caso de sarampión dentro del Hospital San Pablo. Borba cuenta que esperan el resultado de confirmación, o bien, descartar la situación. Expresó que está todo controlado y que no hay riesgo. Recomienda que se cumpla con el Plan Nacional de Vacunación para evitar un rebrote.

