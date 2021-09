Vacunación antiCOVID sigue porque se aguarda la llegada de más dosis, confirman desde el Ejecutivo

González afirmó que existe la confirmación de la provisión de más dosis antiCOVID a nuestro país. No obstante, no detalló la fecha ni la cantidad esperada. “Tenemos información de que van a seguir llegando vacunas, no hay una fecha exacta ni número específico (…) El plan de vacunación debe seguir”, mencionó.

Igualmente, refirió que ante ello se dispuso desde el Ejecutivo el uso de los lotes disponibles para proseguir con el plan de vacunación antiCOVID. “Están llegando vacunas, tenemos la información de que van a seguir llegando más y por eso es que el ministro de Salud y todo su equipo están procediendo a la aplicación de estas vacunas y no tenerlas en los depósitos”, sostuvo.

Ayer, el presidente Mario Abdo Benítez se reunió con autoridades del Ministerio de Salud y socializó que están “coordinando” ante la eventual llegada de más lotes de la vacuna. Posteriormente, desde la regencia sanitaria anunciaron la liberación de la aplicación de la primera dosis, sin importar la terminación del número de cédula, en la población de 20 a 34 años.

Salud detalló en su último reporte sobre la vacunación que hasta ayer se logró aplicar 2.357.455 primeras dosis, mientras que 1.815.569 personas ya completaron su esquema de inmunización con alguna plataforma antiCOVID.

¿Paraguay recibirá a afganos?

El ministro del Ejecutivo confirmó que “a nivel general” el Gobierno recibió la consulta sobre recibir a afganos como refugiados. Afirmó, sin embargo, que no fue una propuesta oficial.

Igualmente, refirió que Paraguay “está abierto” para recibir a los afganos. “No fue una solicitud específica, más bien consulta. Paraguay siempre está abierto a dar una mano solidaria”, sostuvo.

Desde instancias internacionales se sondea si el Paraguay puede recibir a los afganos que huyeron de su país luego que los talibanes tomaran el poder y Estados Unidos retirara sus tropas. El Poder Ejecutivo, el 13 de setiembre, se reúne en la Organización de Naciones Unidas (ONU) a debatir un plan mundial.

Paraguayos, víctimas de derrumbe en España

Ayer, tres obreros paraguayos resultaron afectados tras el derrumbe de 30 planchas de gran volumen de una construcción en Alcalá de Henares, Madrid, España. Uno de ellos falleció a causa del accidente.

Al respecto, González indicó que “nuestro Consulado en Madrid y la Embajada están asistiendo a las familias”.

La madre de uno de los jóvenes afectados clama ayuda para ir a Europa y acompañar a su hijo. En ese sentido, el ministro indicó que “el Gobierno va a tratar de dar el mejor esfuerzo para que la familia esté junta”.

Estación de servicio en zona de Mburuvicha Róga

En zona de Mburuvicha Róga ya se iniciaron los trabajos para la construcción de una nueva estación de servicios, luego de que la empresa obtuviera una disposición de la Corte Suprema de Justicia.

“Es una situación que se está dando y analizando a nivel municipal. Lógicamente, el tema de seguridad de Presidencia se está analizando”, señaló sobre el caso.

Igualmente, González indicó que “no es usual” que una estación de servicios se instale en cercanías de una institución pública o una residencia presidencial.