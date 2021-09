Así se encararon Marito, Maduro y Lacalle en la cumbre de Celac

El primero en sentar una fuerte postura fue Mario Abdo Benítez, quien antes de iniciar su alocución optó por demarcarse y desconocer el régimen de Nicolás Maduro y fue muy tajante con ello.

“Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de mi gobierno y creo es de caballeros decirlo de frente”, manifestó.

El video recorre las redes sociales y por primera vez en mucho tiempo, el Presidente está siendo felicitado, por sus declaraciones en la cumbre de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Lea más: Paraguay y Uruguay reafirman el no reconocimiento del régimen chavista

No son complacientes

No obstante, no fue el único en sentar postura contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou hizo énfasis en que participar de la cumbre de Celac no implica ser “complaciente” con países donde no hay democracia plena.

“La Celac es la democracia y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El estado más puro de una persona es la libertad. Por eso participar de este foro no significa ser complaciente”, manifestó.

Agregó que ven con preocupación cuando no se respeta la separación de poderes y se usa el aparato represor para acallar las protestas, o cuando se encarcelan opositores y no se respetan los derechos humanos.

Lacalle “con voz tranquila pero firme”, añadió que ven con preocupación lo que “ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, haciendo referencia a las denuncias de violaciones de los derechos humanos en esos países, de gobiernos comunistas y filocomunistas.

Lea más: Mario Abdo pide a la CELAC preservar la OEA pese a las diferencias

Los desafía a debatir sobre la democracia

Ante esas manifestaciones, Maduro, quien también se encuentra formando parte de esta cumbre, respondió de manera desafiante, como acostumbra.

“Yo le digo al presidente de Paraguay: ¡ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre la democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina! Estamos listos para darlo ¡Ponga usted, presidente Lacalle (de Uruguay), la fecha y el lugar!”, exclamó.

Además, insistió en que Venezuela está lista para debatir de democracia, libertades, resistencia y revolución. “De cara a los pueblos, en transmisión, en vivo y en directo, en privado o como ustedes quieran. Sin exclusiones”, desafió a Lacalle y Marito.

Presidente de Ecuador no se quedó atrás

Cuando le tocó el turno al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tampoco evitó la oportunidad para sentar postura sobre la dictadura en Venezuela y las últimas elecciones.

“Todo nuestro pasado común no servirá de nada si no tenemos un futuro común y ese futuro común solo se construye a través de la libertad de nuestros ciudadanos, para abrir nuevos mercados, comercializar, crecer y soñar juntos, en una plena democracia, en libertad, donde existan elecciones transparentes, sin ninguna duda, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos”, manifestó.