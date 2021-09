Productores cierran ruta y piden “contrabando cero” para comercializar cebollas

Los manifestantes indignados y con decepción porque están incursionando en la producción de cebolla como rubro de renta, pero no consiguen comercializar sus productos, en protesta a la falta de control del contrabando, los productores esparcieron sobre la calzada unas cinco bolsas de cebolla y pasaron encima un tractor. Advirtieron que similar actitud asumirán la próxima semana y llegarán hasta la capital del país, si no reciben respuesta del gobierno nacional.

Agregó que en Caaguazú tienen como más de 240.000 bolsas de cebolla, y consideró que es una pena que el productor con mucho sacrificio cultiva con la esperanza de vender a buen precio y ahora tiene que salir a la calle a mendigar mercado.

Refirió que ante la falta de mercado para la cebolla existe una decepción generalizada de los productores de los diferentes departamentos, por no conseguir mercado y precio justo por sus productos por culpa del contrabando.

Los productores de cebolla de los tres departamentos dejaron un día de trabajo y salieron una vez más a reclamar mercado y a exigir a las autoridades nacionales y de control que les ayude a comercializar sus productos a buen precio para poder salvar el costo de producción y las familias puedan tener un ingreso seguro, explicó el coordinador de productores de cebolla y papa de La Colmena, Oscar Uesugui.

Uesugui, dijo que en el departamento de Paraguarí tienen entre 6 y 7millones de kilos que comercializar y les preocupa porque el panorama es desalentados, los mismos importadores les dice que el mercado está saturado de productos extranjeros que ingresan del Brasil y Argentina y está desplazando a la producción nacional.

Dijo que recibieron el compromiso desde el Ministerio de Agricultura que la próxima semana se va poder comercializar unas 20.000 kilos de cebolla eso es insuficiente se necesita más mercado y la única solución es que la fiscalía, la policía nacional y los demás organismos de control ayuden a los productores decomisando los productos que ingresan al país.

Agregó que con los G. 30.000 a G. 35.000 la bolsa de 18 kilos que quieren pagan no se salva el costo de producción que durante la pandemia los insumos y fertilizantes subieron y se ha trabajado mucho con el Ministerio de Agricultura en la planificación, pero lastimosamente no hay control y el productor es castigado con bajo precio de sus productos.

A su vez, el presidente de la Coordinadora de Productores de Cebolla y Papa, Rodolfo Vargas, describió que la situación está muy fea, para nuestro gremio de cebolleros y paperos, “más esperábamos más ayuda por parte del Estado, el contrabando nos están matando no se puede comercializar en estas condiciones”.

Dijo que si esta situación no se controla dentro de poco el paraguayo o los inversionistas no les quedará otra cosa que apagar la luz del país e ir a vivir en el extranjero por falta de compromiso de las autoridades que no apuestan a la producción nacional cuyos productos tiene la garantía de calidad y cantidad.

Cuevas “se espera resultado caso contrario deben ser cambiados”

El diputado departamental Miguel Cuevas(ANR), llegó junto a los productores y manifestó que el es partidario que la única forma de que el productor se haga escuchar a las autoridades nacionales es saliendo a cerrar ruta para poder reclamar más mercado y el cese de contrabando en nuestro país.

Con esto se están haciendo escuchar a los organismo de control, que son los que deben cumplir sus funciones y para ver resultados se les debe poner plazos, manifestó el parlamentario.

Dijo que en una reunión anterior ya se había hablado de un plazo de 8 días que se cumple hoy pero no arrojó ningún resultado positivo respecto a la lucha contra el contrabando. El mercado de Abasto está saturado de cebollas extranjeras y eso no puede ser es evidente que los organismos de control no funcionan.

Dijo que a más tardar el sábado se debe tener un resultado favorable de cese del contrabando. Estamos “haciéndonos escuchar al organismo de control porque tienen que cumplir, yo se que el presidente y vicepresidente tienen buenas intenciones, pero la gente que están encargados del control como la Policía nacional, gente de la Marina, Senave, Fiscalía, no están demostrando resultado, y a ellos hay que ponerles plazos, y si no cumplen hay que cambiarles, advirtió el parlamentario Cuevas.