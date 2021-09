IPS: De 150.000 en su pico, la cantidad de suspendidos baja a 4.037

Rodríguez conversó hoy con ABC TV e informó que el pago del subsidio mensual a suspendidos se hará desde la semana que viene. Se trata del 17º pago que hará el ente desde abril de 2020.

La gerente de Prestaciones Económicas recordó que el pico más alto de suspendidos por el cierre de negocios por la cuarentena estricta fue de unos 150.000 y que los números bajaron considerablemente a raíz de la paulatina apertura de comercios por la baja de contagios por coronavirus.

“Desde abril del año pasado hasta este mes tenemos aproximadamente 3.400 personas que están suspendidas, pero el mes pasado eran unas 1.000 personas más. En total, a hoy, contamos con 4.037 personas. Es decir, las que estaban cobrando desde abril del año pasado son 3.500, pero se han agregado 500 personas más. Eso es bastante positivo, muchas personas se están reincorporando a sus funciones laborales”, sostuvo Rodríguez.

La autoridad del IPS dijo además que la institución hizo otro tipo de pagos, como, por ejemplo, por vulnerabilidad y también por aislamiento por posible covid. “Hace dos o tres meses estábamos pagando alrededor de 7.000 aislamientos y en este momento estamos con alrededor de 450 personas”, destacó Rodríguez, enfatizando también la reducción de estos casos.

Los aportantes que siguen suspendidos están vinculados al sector eventos, hotelería, turismo y servicios domésticos. La gerente también indicó que las recaudaciones en general aumentaron.

Finalmente, sobre el dinero disponible de los fondos por la Ley de Emergencia, US$ 100 millones en total, indicó que se gastaron US$ 93 millones y sobran US$ 6 millones.