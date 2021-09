El ingreso mensual del IPS aumentó 20% en comparación al año pasado, informan

El ingreso mensual por las recaudaciones en concepto de aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), en promedio en lo que va del año, fue de G. 562.605.652.400 (unos US$ 82 millones), que representa un aumento del 20% al comparar el promedio mensual que estaba vigente el año pasado hasta el mes de agosto, de G. 469.395.793.711 (US$ 68 millones), informó el ente previsional ayer a través de un comunicado. Incluso, la mayor recaudación en concepto de contribuciones a la Seguridad Social en este 2021, según la previsional, se registró en agosto último con G. 612.038.648.772 (US$ 88 millones).

Se menciona, igualmente, que el presupuesto vigente del IPS con respecto a las contribuciones de la seguridad social para el presente año es de G. 6,742 billones (US$ 980 millones) y con el ingreso mensual a la fecha se está llegando a G. 4,50 billones (US$ 652 millones), o sea al 67% de ejecución.

Este informe del IPS se da coincidentemente tras las declaraciones del exgerente de prestaciones económicas del ente Pedro Halley, quien afirmó que el IPS ya está utilizando sus reservas para cubrir los haberes de jubilados, indicando que los aportes ya no alcanzan y que la recaudación habría sufrido un bajón importante por la pandemia.

Siguen promociones

El IPS también informó en dicho comunicado que siguen vigentes las promociones para pagos al contado y financiación de aportes a los empleadores a fin de ayudarles a cumplir y estar al día con sus compromisos.

Finalmente, la entidad previsional comunicó que a la par de estas promociones que buscan dar una salida para que los empleadores se pongan al día, también están avanzando con los controles a las empresas y concientización sobre la importancia del seguro social para disminuir el foco de la informalidad.