Ciudad del Este ya no es de la mafia, dice Miguel Prieto en mitin anticartista

Los manifestantes se concentraron en el multiviaducto del ex Km 7 de la Ruta PY02, bloqueando el paso vehicular. Inicialmente, estaba prevista una caravana de vehículos hasta el microcentro, pero los organizadores optaron por realizar el acto central en el lugar.

Prieto dijo que resistirán a los ataques, en alusión a las denuncias ante el Ministerio Público y los pedidos de informe de la Contraloría y otras instituciones a su gestión en la municipalidad.

“Hicimos lo que en 64 años de historia estos inútiles no pudieron hacer porque solamente pensaban en llenarse los bolsillos. Yo sé a lo que le tienen miedo: al gobierno que vamos a tener los próximos cuatro años, porque vamos a desnudar la inutilidad que tuvieron durante tantos años”, dijo.

Añadió que la forma de gobierno que instalaron sus adversarios tiene fecha de caducidad en 2023, aludiendo a las elecciones presidenciales y parlamentarias, enfatizando que la gente está cansada de que la mafia les gobierne. “CDE se despertó en el 2019 y se van a dar cuenta de que acá va a empezar una victoria que se va a extender por todo el país”, aseveró.

Dijo que aunque quieran amedrentarlos y alquilen partidos políticos y pretendan olvidarse de que sus candidatos estuvieron en la cárcel, “les vamos a dar una paliza en las urnas que nunca olvidarán, les vamos a reventar en las urnas con la Intendencia, con la Junta Municipal”.

“No quiero que mafiosos me digan lo que tengo que hacer, quiero que el pueblo me diga. Jamás en la vida me voy a ir a arrodillar frente a un mafioso alcohólico que se cree dueño del país, nunca. Prefiero estar muerto que hacer eso. Que quede bastante claro: Ciudad del Este ya no es de la mafia, se liberó y nunca más va a volver a ser de estos mafiosos”, remató.

En la parte final de su discurso señaló que, después de la victoria, los verdaderos responsables del caos y la falta de democracia serán extraditados “porque el pueblo dijo ‘basta’”.

En el acto, estuvieron los candidatos a concejales de la lista de Prieto y de otros partidos y movimientos que apoyan su candidatura. En cuanto a autoridades nacionales, estuvieron presentes la diputada Kattya González (PEN) y los senadores del Frente Guasu Jorge Querey, Hugo Richer y Carlos Filizzola, quienes hablaron brevemente ante el público.

Dicen “No a la narcopolítica”

Fue una caravana de manifestantes que llegaron a la convocatoria desde varios puntos de la ciudad capital del Alto Paraná así como también de municipios aledaños. Muchos de ellos portaban banderas paraguayas y carteles con las frases: “No a la narcopolítica” o “Mafia nunca más”, entre otros. La concentración mantuvo la Ruta PY02. El intendentable Miguel Prieto convocó a sus simpatizantes en respuesta a lo que califica de persecución en su contra de parte del expresidente Horacio Cartes, a través de la Contraloría General. Sostuvo que se trata de un intento de evitar su triunfo el 10 de octubre contra el candidato neocartista Ulises Quintana, procesado por vínculos con el narcotráfico.