Cartistas desesperados piden investigar a Prieto

El diputado por el departamento de Presidente Hayes, “Bachi” Núñez, ayer en el espacio de oradores de la sesión de la Cámara de Diputados descargó toda su artillería para atacar al candidato a intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (independiente), principal adversario del diputado acusado Ulises Quintana, también candidato a intendente en CDE, por el cartismo. Este fue declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Núñez aprovechó una crítica de la diputada Celeste Amarilla (PLRA) a entidades del Estado, para solicitar que se investigue la gestión municipal de Prieto. Amarilla minutos antes había cuestionado la desidia de las autoridades locales para asegurar la provisión de agua y servicio de energía eléctrica para los pobladores de Toro Pampa (Chaco).

El diputado cartista mostró un video y llamó la atención a su colega Amarilla de quien dijo es gua’u miembro del Frente Parlamentario contra la Corrupción y la impunidad. “Ve lo que quiere ver”, indicó.

“Muchos acá medimos con diferentes varas la corrupción. Muchos ven la paja en el ojo del gobernador de Central (Hugo Javier) pero no ven la viga de los hechos de corrupción de Miguel Prieto. Claro, no es colorado, esa es la cuestión selectiva de un Frente Parlamentario”, ironizó Núñez, cuyo hermano Óscar Venancio Núñez (ANR, HC) está acusado por un desvío de G. 55.000 millones cuando era gobernador de Presidente Hayes.

El diputado proyectó en la sala de sesiones un árbol genealógico de Prieto sobre supuestas irregularidades en su administración.

También dijo que hasta el momento no le ve al ministro de la Senac que sí se va encima de la Gobernación de Central ir sobre Prieto. “Yo no le veo a este ministro de la Senac que no recuerdo el nombre, aunque sea pedir la investigación de este caso, porque este caso se cierra de que el intendente Prieto trae de contrabando víveres en época de pandemia, y lo más vil es robar en época de pandemia”, dijo.

La diputada Kattya González (PEN) defendió a Prieto y dijo que rompió una hegemonía de robo y saqueo de un clan impune (Zacarías Irún), que tenía una caja paralela donde se recaudaba de los impuestos, y donde un candidato de la ANR tiene que poner en su cartel: No soy traficante”, indicó al señalar que la alternancia se viene en el 2023 y que por eso están nerviosos los colorados.

