Licitación donde compitieron los socios ya tiene “ganador”

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió el pasado 16 de julio las ofertas de los interesados en esta licitación. Se presentaron el Consorcio Binacional PY-BRA, compuesto por las empresas Tecnoedil Constructora SA y Cidade LTDA y Paulitec Construções (representado por Rolando Ríos Tómboly), con una oferta de G. 616.836 millones; y el Consorcio Puente Bioceánico, integrado por las firmas Ocho A SA y la Constructora Queiroz Galvão SA (Luis Pettengill), que cotizó en G. 637.862 millones.

Resultó adjudicada el Consorcio Binacional PY-BRA. Solo las empresas locales Ocho A y Tecnoedil pudieron aliarse con empresas brasileñas para presentar sus ofertas en este llamado, así como exigía el pliego y dentro del corto plazo que otorgó el MOPC. Estas constructoras son socias de la empresa Tape Porã, que tiene la concesión de una parte de la ruta PY02 hasta el año 2053 (desde el Km 183 en Caaguazú hasta el Km 323 en Ciudad del Este), según documentos a los que accedió este diario.

Además, estas empresas paraguayas ejecutan en consorcio uno de los lotes de la licitación para la reconstrucción de la Transchaco (Ruta PY09), concretamente el N°3 (Km 173-Km 250). Varios referentes de la construcción afirman que se habría fraguado una competencia entre “socios” en esta licitación para el puente Carmelo Peralta-Puerto Murtinho, porque el MOPC no dio un mayor plazo para que más compañías puedan presentarse.

Hechos llamativos

El 14 de abril de este año el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó la suspensión de la licitación para construir el puente. Supuestamente fue para redireccionar unos US$ 30 millones de los fondos sociales de Itaipú al sistema sanitario del país. Pero esto nunca ocurrió pues poco después el titular del Ministerio de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, reactivó con total sigilo la licitación del paso, según confirmaron en la propia cartera vial.

Fuentes del sector indicaron que este anuncio del Gobierno solo confundió a los interesados en participar del concurso de ofertas, porque el ministro anunció que la “suspensión” sería hasta mitad de año. Empero, ya el 17 de mayo siguiente decidieron continuar con el proceso, según informaron desde la institución. La reactivación del proceso se mantuvo en secreto hasta que anunciaron la fecha de apertura de las ofertas para el 14 de julio, que finalmente se “pospuso”, pero apenas dos días, para el 16 de julio.

Paul Sarubbi, de Tecnoedil, señaló a ABC en su momento que tienen varios consorcios con muchas empresas. “Nos matamos en los otros llamados en los que participamos, a cara de perro”, expresó.

Cuando se le consultó si al ser socia de su competidora en Tape Porã podrían fraguar una inexistente competencia en la licitación en cuestión, expresó: “Ante esta pregunta directa debo decir que absolutamente no, nosotros no tenemos en qué podemos fraguar nada, entramos a competir y ganamos la licitación. No hay nada que hacer. Cómo vamos a saber si solo se presentarán dos empresas (sic)”.