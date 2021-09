En medio de incidentes, vándalos salieron de la Chacarita y saquearon vehículos

Víctor Román, periodista cuyo auto estaba estacionado cerca de la Plaza de las Armas, donde se encuentran varios grupos manifestándose contra el proyecto sobre invasión de tierras, relató lo que vivió cuando intentó salvar su vehículo de los hechos vandálicos.

“Desde lejos estaba mirando, pero en ese momento recibí golpes de atrás. Eran cuatro los que subieron desde la Chacarita y desvalijaron los vehículos, llevando todas las cosas”, relató, confirmando que delincuentes aprovecharon los incidentes entre la Policía y los manifestantes para saquear rodados.

“Entre cuatro me atacaron, me tiraron al suelo, me patearon y pedían el celular. En ese momento aparecieron dos personas y empezaron a espantarles. Corrieron a la Chacarita; no eran los indígenas los que me atacaron”, enfatizó.

Lea más: Incidentes y vandalismo durante protesta frente al Congreso: quemaron y dañaron varios autos

Indígenas alcoholizados

Al respecto, el comisario Éver Caballero, director de la Policía de Asunción, detalló que controlar la situación se tornó muy difícil debido a que muchas criaturas se encontraban entre los manifestantes.

Destacó que hasta anoche se tenía una conversación fluida con manifestantes, pero entre la madrugada y esta mañana arribaron camiones en los cuales llegaron muchas personas presuntamente bajo los efectos del alcohol. Consideró que fueron esos borrachos los que iniciaron los incidentes.

Lea más: Pese a disturbios, diputados prevén tratar proyecto que aumenta penas para invasores

Contabilizó al menos tres automóviles siniestrados y más de cinco que fueron saqueados y terminaron con vidrios rotos.

En cuanto a los delincuentes que salieron de la Chacarita, dijo que los agentes ya están al tanto de la situación y que un grupo se encuentra en las inmediaciones de dicho barrio.

Sobre los uniformados heridos, el comisario Caballero dijo que varios terminaron con rasguños y golpes, pero ninguno sufrió heridas de consideración hasta el momento.

Los incidentes se originaron cerca de las 8:00 de este martes en inmediaciones de la Plaza de Armas, donde un grupo de indígenas se encuentra acampando para protestar contra el proyecto de ley que pretende elevar a 10 años la pena por invasión a la propiedad privada.

Tras el incidente, la Policía incautó un centenar de palos y lanzas con puntas de hierro, además de decenas de balines de vidrio. Los vehículos atacados son de funcionarios del Congreso y trabajadores de prensa que acudieron a cubrir el tratamiento del mencionado proyecto de ley esta mañana.

Lea más: Proyecto de castigo a invasores: indígenas ya se movilizan y amenazan con quedarse en Asunción