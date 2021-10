Fuertes acusaciones y denuncias acrecientan tensión tras doble homicidio en Nueva Germania

Por un lado, Leonardo Saiz, político colorado, esposo de Alicia González (ANR), quién busca su rekutú, admitió que existe fuerte puja política de un sector de su familiar en su contra. Con relación al doble homicidio, dijo que podría tener algún trasfondo por la muerte de su tío Teodoro “Tonti” Saiz, ocurrido en el año 2019. Además, con fuerte condimento político actual, denuncia un plan de asesinato en su contra y responsabiliza a políticos del Partido Demócrata Cristiano, encabezado por su familiar Rafael Saiz, candidato intendente.

En la noche del jueves último, en pleno centro de la ciudad de Nueva Germania, dos sicarios que se desplazaban en motocicleta asesinaron a tiros a Felipe Godoy Amarilla (54), funcionario del Ministerio de Agricultura, activista del Partido Colorado y a Bartolomé Morel Gauto (58), candidato a concejal municipal por el Partido Demócrata Cristiano. Además resultó herido Andrés Bogarín Caballero.

Leonardo Saiz, critica el trabajo del Ministerio Público. “La Fiscalía tiene varios elementos, parea que estas personas puedan ser imputadas, hablamos de Rafael Saiz y Ariel Rodríguez, quienes contrataron a una persona para cometer un crimen contra mi persona”,expresó.

Dijo además que, hace meses ya fue armado el plan y que primero habían contactado con Jorge Centurión. “Hace tres a cuatro meses que le contrataron, Rafael Saiz y Ariel Rodriguez a quienes llegaron a entregar plata y motocicleta. Hablo con responsabilidad, la motocicleta que le entregaron está en la fiscalía porque Jorge Centurión nunca se animó a ejecutar el plan de matarme y contó todo ante la fiscalía. Él fue contratado con un primo de nombre Reinaldo para asesinarme, pero como no se animó a ejecutar el plan, contrataron a otro sicario”, acusó Saiz.

En relación al doble crimen ocurrido, dijo que es por trasfondo político. “Fui intendente, mi esposa va por rekutu y eso molesta a mucha gente. Existe siempre el rumor de que me van asesinar antes de las elecciones, pero por error mataron a esas dos personas. Los sicarios contratados no me conocían bien y la víctima tenía una remera similar al que yo suelo usar”, dijo Saiz.

Leonardo responsabiliza a los opositores por la muerte de las dos personas y lamenta que la fiscalía haya liberado a los dos políticos detenidos inicialmente. “Cometieron el crimen en la moto de Manuel Figueredo. Señora fiscal, me defraudás, si no tenés la capacidad de investigar, tenés que dar un paso al costado. Le responsabilizo a la fiscal Fani Aguilera si me ocurre algo. Tenés elementos para aclarar el crimen y pido a la Fiscalía General y a los investigadores que trabajen y aclaren”, apuntó.

En tanto que, Manuel Figueredo, candidato a concejal por el Partido Demócrata Cristiano y quién fue detenido y luego liberado ya que en su motocicleta se desplazaron los sicarios. Habló en representación de su equipo político y dijo que se ponen a disposición y deja entender que el plan del doble homicidio fue ejecutado por el grupo de Leonardo Saiz.

Figueredo dijo, “en estos hechos (crimen), se nos culpó, en especial a mi persona y al candidato a intendente Rafael Saiz, supuestamente somos los propulsores del homicidio. Esa moto es mía, la motocicleta estaba en casa de nuestro candidato Rafael Saiz y de allí robaron para usar en el crimen”, dijo.

Manifestó que se dio cuenta que robaron su moto al día siguiente. “Luego del crimen me di cuenta, la moto dejé en casa de nuestro candidato a intendente. Había también rumores de amenazas en contra nuestra, pero no creíamos mucho. Usaron mi moto para involucrarnos en el crimen, pero dejamos en manos de la justicia que aclaré e investiguen a fondo. Estuvimos detenidos injustamente”, señaló.

En cuanto el doble homicidio dijo que tiene un trasfondo político. “Hay disputa entre el Partido Demócrata Cristiano nuestro equipo y el Partido Colorado; ellos prepararon, pero no lo hicieron bien. ¿Cómo voy a usar mi moto para cometer el crimen, porque mataríamos nosotros a nuestro candidato a concejal?, ¿porque vamos a querer matar a un ciudadano funcionario del Mag?”, expresó.

También destacó que se debe tener en cuenta antecedentes la muerte de Tonti Saiz. ”Nos quisieron culpar, pero se equivocaron de víctima. La fiscalía debe investigar todo, no tenemos certeza de quién debe ser víctima, pero seguro que se equivocaron. No hay prueba contra nosotros, no tenemos nada que ver, no cuadra la hipótesis de que nos quieran involucrarnos”, dijo.

Además responsabiliza al grupo de Leonardo Saiz por el macabro plan. “Ocurre el crimen, Leonardo Saiz fue el primero que se defendió. Hay rumores de que Saiz estaba dirigiendo trabajos de investigación, pareciese que el mismo estaba planeando cómo culparnos. Creo que tenemos ventaja para ganar, hace 21 años que manejan el municipio y pueden perder”, señaló. Además dijo, “Parece que algo tiene que ver con muerte de Tonti, pero nosotros nos sometemos a la investigación fiscal policial para colaborar a que todo se aclare”, sentenció.