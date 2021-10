Ulises usó dinero del narcotráfico en su campaña para diputado, sostiene fiscalía

En reiteradas partes de la acusación presentada en setiembre de 2019, la fiscalía afirma que Ulises Quintana formó parte de la asociación criminal liderada por Reinaldo Javier Cucho Cabaña, acusado por narcotráfico, y que seguía las instrucciones del mismo. Es así que el 28 de agosto de 2018, envió a José Alarcón y Carlos Aguilera hasta la Comisaría de Nueva Londres, para liberar a Diego Medina, secretario de Cabaña, que fue demorado con el vehículo en el que llevaba US$ 190 mil.

Habló, a través de los teléfonos de sus enviados, con la oficial Selva Chaparro, para que libere a Medina, luego de pagar una coima de US$ 6 mil. Después ordenó a sus enviados ocultar entre sus pertenencias US$ 166 mil para que el dinero no sea visto por el jefe del Departamento de Delitos Económicos de Torín, Nelson Barrios. “Esto se acredita con las conversaciones telefónicas intervenidas entre Reinaldo Javier Cabaña y Diego Medina Otazú. Igualmente, el análisis de comunicaciones del 28 de agosto de 2018 de Ulises Rolando Quintana da cuenta de que el mismo en varias oportunidades se comunicó con los demás miembros de la organización. Con Reinaldo Javier Cabaña en 9 oportunidades, con Diego Miguel Medina en cinco oportunidades y con José Alarcón en diez oportunidades en las horas de los hechos”, dice la acusación de la fiscalía.

Agrega que “con estas pruebas se acredita que todas las acciones realizadas fueron plenamente consensuadas y dispuestas por Ulises Rolando Quintana a fin de liberar la suma de 184.000 dólares americanos, previo pago de la suma de 6000 dólares, transportados por Diego Medina en fecha 28 de agosto de 2018 en horas de la tarde, desde Ciudad del Este con destino a Asunción”.

“Se puede afirmar que Ulises Quintana previó, al menos como posible, que el dinero transportado por Diego Medina iba a ser utilizado para actividad ilícita del grupo”, afirma la acusación que agrega que el legislador colorado conocía las actividades de Cucho Cabaña.

“Es decir, el tráfico internacional de drogas, razón por la cual en la conversación que mantuvo Ulises con Cabaña, el 31 de agosto de 2018, a las 16:09, Quintana le preguntó “si está limpio o hay que maquillar”, ya que se representó que el producto, o sea el dinero, proviene de la actividad ilícita de Cabaña”, enfatiza la fiscalía en su escrito.

Uso de vehículo

El Ministerio Público igualmente resalta en su acusación que Ulises utilizó el vehículo de la marca Toyota, modelo Land Cruiser año 2008, propiedad de Reinaldo Javier Cabaña, “quien adquirió la camioneta con producto del tráfico de drogas”.

La fiscalía dice que el hecho se acredita con el acta de entrega del vehículo labrado el 6 de setiembre de 2018 a las 16:00 horas en sede de la Base de Operaciones de la SENAD de Alto Paraná, realizado por Santiago Cano Cubas. Además, se tienen las imágenes de las tareas de vigilancia realizada por agentes especiales de la SENAD del 25 de agosto de 2018, que dan cuenta que el rodado era utilizado frecuentemente por el acusado Ulises Quintana. Esto, además se confirma con las comunicaciones intervenidas del 14 de agosto de 2018 a las 12:42 horas, oportunidad en la que se comunicaron Cabaña y su secretario, de nombre César, como otros audios, refiere el Ministerio Público.

“Los hechos atribuidos al acusado Ulises Rolando Quintana Maldonado, de utilizar el dinero proveniente del tráfico de drogas a fin de ser integrado al sistema financiero a través de los gastos efectuados para la campaña política a Diputado Nacional para las internas de la ANR correspondientes al periodo 2018-2023 y la adquisición de inmuebles en el distrito de Hernandarias, se corroboran a través de los informes remitidos por la Subsecretaría de Estado de Tributación”, asegura la fiscalía en el extenso escrito de acusación contra Quintana, Cucho Cabaña y otros 20 involucrados en el hecho.

En la Corte

La preliminar en la que se tiene que resolver si los acusados afrontan o no juicio oral no se puede realizar. Hace 1 año y 9 meses que la Sala Constitucional no resuelve una acción de la fiscalía contra la resolución de una Cámara que declaró no presentada la acusación.