Enojo cartista motiva proyecto que reglamenta la Constitución

El 7 de septiembre pasado el vicepresidente 1° del Senado, Sixto Pereira (FG), instaló la comisión Bicameral de Presupuesto en ausencia del presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón (ANR), quien había viajado a Corea.

Lea más: Salomón ratifica denuncia contra Calé Galaverna, pero viaja esta semana a Corea

Este hecho motivó el enojo del presidente de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC), quien considera que fue él quien debió instalar la Comisión Bicameral de Presupuesto para el estudio del Presupuesto General de la Nación 2022.

Alliana declaró que el senador Salomón dejó por escrito una autorización para que Pereira instale la comisión. “El presidente del Congreso le dejó a él (Sixto) una autorización, está mal y es inconstitucional e ilegal. No existen los antecedentes, tendría que haber sido yo, pero no quise crear problemas. Pero ya pedí un informe al Senado, nada más para dejar sentado (el hecho) y dejar claras las reglas de juego y no tienen argumento. Es totalmente irregular lo que hicieron”, manifestó.

La molestia del titular de Diputados y de sus colegas cartistas y aliados no quedó solo en un pedido de informes, ya que 15 días después los diputados cartistas Basilio “Bachi” Núñez, Tadeo Rojas y el cartollanista Enrique Mineur presentaron un proyecto de ley que reglamenta el artículo 183 de la Constitución Nacional.

El proyecto

En el proyecto de ley establecen que las reuniones del Congreso serán presididas por el presidente de la Cámara de Senadores y en ausencia del mismo las presidirá el presidente de la Cámara de Diputados cumpliendo con su función de Vicepresidente del Congreso.

Las dos Cámaras del Congreso se convocarán a sesiones extraordinarias o prorrogarán sus sesiones por decisión de la cuarta parte de los miembros de cualquiera de ellas, por resolución de los dos tercios de los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, o por decreto del Poder Ejecutivo, en cualquiera de estos casos el presidente del Congreso, Vicepresidente del Congreso o el Presidente de la Comisión Permanente deberá convocarlas en el plazo perentorio de 48 horas.

La norma dispone que en casos de ausencias del presidente del Congreso lo sustituirá el Vicepresidente del Congreso en todos los eventos que la Constitución Nacional o las leyes vigentes le ordenen la función de presidir, ya sea para la instalación de comisiones bicamerales o reuniones de carácter protocolar.

Vicepresidentes

Igualmente, cuando sea el caso, los Vicepresidentes de las dos Cámaras que estén sustituyendo al titular de la Cámara de Senadores o al de la Honorable Cámara de Diputados, lo harán por su respectivo orden, en primer término el vicepresidente 1° del Senado, luego el Vicepresidente 1° de Diputados, después del Vicepresidente 2° de la Cámara Alta y por último el Vicepresidente 2° de la Cámara Baja.

El proyecto de ley fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Derlis Maidana (ANR, HC) y Legislación, presidida por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA).

Alianza en el Senado

El líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, en junio pasado emitió un comunicado repudiando la elección de la mesa directiva en el Senado. Criticó el pacto de colorados con la izquierda, olvidando alianzas anteriores para impulsar la enmienda “mau”.

Lea más: Enojado por otra derrota en Senado, cartismo trata de hipócrita a Abdo y vincula a izquierdistas con secuestros