Edil suplente de Katueté denuncia que presidente de la Junta Municipal entregó su banca a otro político amigo

La denunciante es del partido Unace, al igual que el exintendente Julio Cesar Brítez y su sucesor, el concejal Ramon Candia. Ella tendría que suceder a este último, pero fue dejada de lado como consecuencia de la pelea interna que existe entre ambos, intendente actual y exintendente, según la afectada.

En ese marco, la denunciante explica que el 14 de julio, el presidente de la Junta Marcelo Fontanetti convocó al número 3 de los suplentes de Unace. Aclara que el numero uno ya había asumido antes, por la renuncia de un concejal titular de dicho partido, y por tanto correspondía ser convocada la número 2, en este caso Carina Díaz Anastasio.

Sin embargo, el convocado fue el siguiente de la lista, Altair José Scholl Jonk. De todas formas, Díaz Anastasio se presentó en el mismo acto en que este juraría, reclamando que la banca le corresponde, “pero el presidente Fontanetti con desprecio y prepotencia, incluso con actitud machista, no me dio el derecho de defenderme”, señaló.

Ante esta circunstancia, la mujer recurrió a la Justicia Electoral, y el 19 de julio dicha instancia dicta una medida cautelar, suspendiendo el juramento de José Scholl y ordenando al presidente de la Junta que tome juramento a Carina Díaz.

Ante la demora de dar cumplimiento a lo ordenado, el 23 de setiembre, la Justicia Electoral dicta otra medida en la que ordena al presidente de la Junta fije fecha y hora para el juramento correspondiente, pero nuevamente esa orden es desacatada hasta la fecha. En la última sesión del pasado 28 de setiembre, nuevamente Fontanetti se negó a tomar el juramento a la legítima sucesora en la Junta.

Según la afectada por la postura caprichosa de Fontanetti, el puede ser acusado por desacato a la orden judicial, aunque en los últimos días le habían comunicado que el lunes 11 de octubre, al día siguiente de las elecciones municipales, le tomarían juramento. La misma sospecha que, como estrategia para seguir dilatando el tema, ese día no habría cuórum.

El presidente de la Junta, Marcelo José Fontanetti argumentó que, si bien la banca corresponde legítimamente a Carolina Díaz Anastasio, le había convocado a José Scholl porque la misma ya no reside en la zona. “Esa señora no vive en Katueté, no vota en Katueté, vive y vota en Ciudad del Este y no iba ser tan irresponsable en llamar para jurar a una persona que no es de Katueté”, señaló en un comunicado a través de cuenta de Facebook.

Para demostrar aún más desconocimiento de la ley, calificó a la misma de planillera, aun cuando los concejales suplentes no perciben haberes alguno de la municipalidad.

En distintas municipalidades de Canindeyú se estaría cometiendo similares tipos de arbitrariedades. El más conocido es el de la Junta Municipal de Corpus Christi donde la mitad de la Junta legítima fue destituida, y en su reemplazo hicieron jurar a los suplentes leales al intendente, Carlos Vicente Riveros (ANR).

El caso data del 2016, pero hasta ahora la Justicia Electoral no finiquitó la demanda que se hizo al respecto, siendo la muestra más clara de la injerencia política en los temas electorales.