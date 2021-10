Coordinadora pide desaforar al diputado Noguera

El dos de septiembre pasado, el diputado abiertamente pidió a sus colegas rechazar y archivar su pedido de desafuero, supuestamente porque no confiaba en la justicia y no le ofrecían garantías. El pleno obediente al pedido de su colega archivó el pedido de la justicia con el fin de que durante todo el periodo ya no vuelva a tratarse el requerimiento del juez José Delmás.

El diputado Noguera fue imputado por los fiscales Osmar Legal y Luis Said, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, por administración en provecho propio y asociación criminal en el supuesto caso de corrupción en la compra de la merienda escolar en Guairá.

Las coordinadoras mencionan en su nota que con la acusación penal formulada por el Ministerio Público se puede colegir que existen serios indicios de la comisión de un hecho punible. “El diputado Ever Noguera debe ser desaforado, principalmente teniendo en cuenta el único argumento expuesto por el legislador al tiempo de su tratamiento (...) fue su desconfianza en la administración de justicia y la supuesta falta de garantías procesales; aseveraciones que ofenden a la ciudadanía honesta que viene luchando contra el flagelo de la corrupción”, mencionan.

Asimismo hacen hincapié en que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley además de las garantías de igualdad, establecidas en la Constitución Nacional.