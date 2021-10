Intendente fernandino dice que no es su responsabilidad que proveedora le haya dado facturas clonadas

Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora, dijo sobre las facturas por más de G. 2.000 millones que la Comuna a su cargo proveyó todos los documentos sobre los 16 llamados de obras que realizó, ocho de Fonacide y ocho de regularización asfáltica de royalties.

Sostuvo que se cumplió con todo el proceso de contratación, y que la empresa al presentar su factura, esta fue corroborada en el sistema Marangatu, verificándose el timbrado y el número de factura. Por lo tanto, Riveros sostuvo que tienen el comprobante de que la factura corresponde a la empresa.

Enfatizó en que la empresa tiene certificado de cumplimiento tributario y que las obras solicitadas están concretadas en un 100%. De las 16 pedidas, se hicieron y se pagaron 15, y una aún no se hizo, ni tampoco se pagó.

No puede responder por empresa, sostiene

Alcides Riveros señaló que no puede responder por la empresa contratista si es que esta hizo dos o tres facturas del mismo número, pues no es problema de la Municipalidad. Además, dijo que no es su competencia saber si la empresa dispone o no de las maquinarias para concretar los trabajos, pues quien les da el RUC es el Ministerio de Hacienda.

Añadió que la empresa le presentó todos los documentos, y que tenía incluso un certificado de origen nacional y contrato con IPS, por tanto, él cumplió con los requerimientos legales, afirmó.

Precisó que las 16 facturas clonadas que se señalan al municipio de Fernando de la Mora son de los años 2018, 2019 y 2020, y que las empresas participaron en licitaciones que se hicieron por la DNCP, pasando por todo el proceso reglamentario.

Tuvo el ok de la DNCP

Sostiene que la DNCP le dio el ok al municipio para ejecutar las obras, que consistieron en reparación de aulas y regularizaciones asfálticas. Aseguró que las obras fueron entregadas en plazo y forma.

Por tanto, él insistió en que la responsabilidad es de la empresa contratista, si es que realizó facturas clonadas.

Aseguró que nunca encontraron irregularidades con relación a esta empresa, y que de hecho no escarbó, porque lo que le interesaba es que estén las obras, y se cumplió con las mismas.

Finalmente, Riveros se preguntó cómo si la acusación es que municipalidades facturaron con facturas falsas, pudieron pasar el control de Contrataciones Públicas.