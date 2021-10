PLRA: “Si no nos unimos, no merecemos ganar”

“Si no estamos unidos, vamos a perder como la guerra, si no nos unimos, no merecemos ganar”, señaló Enrique Salyn Buzarquis respecto a la situación actual del PLRA.

“Hablemos entre todos, tenemos el teléfono, hablemos entre todos y busquemos solución, apretemos el acelerador. Yo voy a hacer lo que sea para tener una oposición unida, aquellos alquilados y vendidos se estrellarán como nunca y van a desaparecer”, agregó en el programa “En detalles con Enrique Vargas Peña.

Indicó además que “Lo peor que se puede hacer es enturbiar más el partido. Soy un tipo que siempre respeta los resultados y las instituciones”.

Se refirió además a Horacio Cartes. “Cartes es un peligro para la democracia. Hay un poder de la billetera, esta ley sobre financiamiento no sirve para un carajo, pero en el Senado el señor Cartes no manda”.

A su turno la diputada Celeste Amarilla, argumentó su posición de rechazo a la directiva actual del partido: “Yo señalé uno de los defectos de Efraín Alegre, se debe retirar de la conducción del partido, Llano también tiene culpa”.

Entretanto, Líder Amarilla, del directorio del PLRA, señaló la necesidad de unidad en la oposición para derrotar a la ANR. “Si la oposición está unida, gana a la ANR, esa es la realidad”.

Dijo que si Efraín Alegre tenía el rechazo de la ciudadanía, no iba a ser electo presidente nuevamente.

Reconoció que “Hay una división fuerte en la composición del partido, pero el presidente tiene la posibilidad de conversar”.

Agregó finalmente que “82 intendencias ganó el Partido Liberal, algunos dicen que el PLRA perdió pero no es así, nosotros salimos fortalecidos”.

También habló Hugo Fleitas, gobernador de Cordillera, quien coincidió en que “la oposición tiene que estar en una misma línea, ahí se pisa el acelerador”.

Consideró que “Efraín Alegre fue electo por la mayoría”.

Manifestó que “se tiene que aprovechar las oportunidades, si no lo hacemos, no sabría que va a pasar con el país”.