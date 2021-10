Piden consideración para mitigar el impacto de la suba del flete

La propuesta presentada a las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) es instalar una mesa de trabajo para analizar, junto con los industriales y los importadores, la incidencia que está teniendo en toda la cadena de distribución, la crisis mundial de contenedores y el gran incremento que sufrió el flete marítimo, según indicó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios, de Lambaré (CCL), Carlos Salinas Labarche.

El mismo explicó que solicitan que el cálculo del costo del flete de las importaciones se pueden realizar sobre la base imponible y que sea tomado el precio FOB (valor en puerto de origen) en lugar que el CIF (valor en puerto de origen, más flete, impuestos y seguro). El argumento esgrimido es para que el importador no pague el doble del precio, teniendo en cuenta que los precios de los productos suben al doble al incluir el flete, los impuestos y el seguro.

“La crisis de los contenedores está afectando al 80% del comercio mundial, en Paraguay el precio del flete a principios de la pandemia era de US$ 2.300 por contenedor y actualmente está superando los US$ 12.000. Esto no solo afecta a las importaciones, sino también a las exportaciones”, comentó Salinas.

Nuestro entrevistado dijo que la propuesta de su gremio es que en el nivel impositivo se tome en consideración los costos marítimos del 2019, ya que los costos actuales están siendo incontrolables, de acuerdo con sus expresiones.

“Con esto se podría permitir a la industria, el comercio y los servicios, seguir trabajando, minimizando la escasez de productos importados”, expresó.

Mencionó que en la nota presentada ante el MIC solicitan igualmente realizar una reunión con los representantes de dicha cartera de Estado incluyendo a los del Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Aduanas, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) para llevar adelante el análisis planteado. Enfatizó que el objetivo es que mediante esa acción se pueda impulsar la anhelada reactivación económica.

“El sector comercial está reduciendo sus márgenes de utilidades para evitar el traslado coorrespondiente a los consumidores.

Detalló que un cargamento que costaba en 2019 unos US$ 10.000 por contenedor pagaba un flete aproximado de US$ 2.500, pero ahora debe pagar un flete de US$ 12.000 por contenedor aproximadamente, lo que supera el precio del mismo producto, haciendo en algunos casos inviable la importación.

Bajante de los ríos

La situación generada por el bajo nivel de las aguas de los ríos Paraguay y Paraná, en gran parte de este año, está obligando a utilizar incluso menos del 40% de las capacidades de bodega de las embarcaciones, lo que está restando competitividad al país en el comercio exterior de Paraguay, incidiendo tanto en la importación como la exportación.

