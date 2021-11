“A leña Chaqueña”, el asado marca País emblema del Chaco Paraguayo

Los secretos para hacer un buen asado sin duda implican un conjunto de cosas, quien mejor lo sabe es Nicki Stockl, quien tiene ahora la honorable labor de ser embajador del asado chaqueño por los próximos dos años, gracias a un reconocimiento otorgado por Rediex que busca mostrar el gran potencial gastrnómico del Chaco en cuanto a carnes, que es el producto estrella de exportado a todo el mundo. El emprendimiento “A leña chaqueña” está conformado por un entusiasta grupo que se encarga de todo, desde seleccionar los mejores cortes hasta cuidar el que el fuego esté en el punto exacto, es así que se dedican a la preparación de especialidades a la parrilla saborizados con el toque único de la de la leña chaqueña.

“Fui dueño y chef durante 8 años de un restaurante que hoy no está mas, y noté que faltaban más personas que sepan preparar la verdadera carne chaqueña, entonces me especialicé”, contó.

Nicki no solamente incursiona en el mundo gastronómico, también apoya y trabaja fuertemente en el turismo, desde hace varios años, es licenciado en turismo, además de dedicarse al servicio de catering para eventos bajo la marca “A leña chaqueña”, que están en Instagram, bajo ese mismo nombre. En cuanto al protocolo del asado a la estaca, comentó que la técnica es un proceso de larga cocción, que lleva varias horas en estar listo, utilizan costillares enteros más el vacío, todo cocinado a leña, entre las cuales las más aptos son dos, uno conocido como “guagui pire” y otro ya muy conocido, el karandá.

Respecto al al palo santo, dijo que es una leña con muchos taninos que cuando se calientan oscurecen a la carne y le deja un sabor amargo, por eso para el asado a leña no es recomendable pero si es una leña seca, se puede usar perfectamente para hacer un guiso a la olla negra, que es otra especialidad chaqueña. Sobre lo que le hace especial a la carne dijo que elige animales criados a pasto, no engordados en confinamiento, ya que el suelo chaqueño produce muchos minerales lo que le deja un sabor increíble a la carne: ¨definitivamente me gusta más el sabor de la carne de los animales que se crían a pastura, la carne tiene un sabor diferentes a los animales criados en feed lot (confinamiento), dijo.

Gracias a las mejoras en cuanto a las obras que hacen que el Chaco sea accesible, nuevamente la zona está siendo visitada por turistas del país y del mundo, lo que crea un importe nicho para promocionar todo lo que la región tiene para ofrecer: “El chaco es un lugar desconocido para muchos paraguayos, pero es único, fue inhóspito pero hoy día tiene desarrollo y modelos económicos funcionales, vale la pena venir a conocer el Chaco”, finalizó.