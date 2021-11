PGN: no se pidió ni un solo escáner para combatir droga que sale del país

Tal y como lo escribió en su cuenta de Twitter, el senador Jorge Querey volvió a detallar en contacto telefónico con ABC Cardinal que los organismos de seguridad que deberían estar haciendo un control estricto del narcotráfico, el contrabando y otros crímenes transnacionales ni siquiera pidieron en el Presupuesto General de la Nación para el año que viene herramientas que son fundamentales para erradicar estos delitos.

Ejemplificando, el senador dijo que en el PGN no se pidieron embarcaciones para control por la Armada, radares primarios para control aéreo, escáner portuario, servicio de monitoreo satelital en tiempo real, etc.

El parlamentario criticó que en nuestro país sigamos centrándonos en entrenar canes para detectar a mulas del narco, en lugar de realmente prevenir y combatir de raíz este crimen.

Se sabe que hay movimiento de droga

El senador comentó sobre un estudio que describe el narcotráfico, en el que se sabe que existen laboratorios en el Chaco y que la mayor parte de la droga viene de países como Bolivia, Perú y Colombia, en forma paralela al río Paraguay. Por otro lado, mencionó que existen rutas de la zona norte hasta Pedro Juan Caballero y luego la droga va a Brasil para ese mercado.

Así también, describió que la otra ruta es la que va paralela al río Paraná hasta Pilar, por vía fluvial. Los mercados de esa ruta normalmente son los europeos y de Oriente.

Jorge Querey planteó que si se cortara el río y se impidiera el paso, o si se controlara aéreamente con un radar, o bien haciendo un mapeo satelital en tiempo real de las avionetas y embarcaciones, otra sería la historia de combate al narcotráfico.

Nada está previsto

Pero, increíblemente, nada de esto está previsto en el PGN del año entrante y ni siquiera fue solicitado por los organismos de seguridad. Entonces, Querey se pregunta: ¿Estamos realmente peleando contra las organizaciones criminales?

Puertos privados deberían tener herramientas

El director de Aduanas argumentó, según contó el senador, que si se ponen escáneres en puertos del Estado, los traficantes irán a puertos privados.

Sin embargo, esto para Querey no tiene lógica, pues debería ser una obligación de un puerto privado tener todas las herramientas de control de tráfico. “¿Cómo van a activar sin poner toda esa infraestructura? Si no la ponen no deberían operar, pues no dan garantía a los que quieren meter droga entre otras mercaderías y enviarlas”, planteó el congresista.

No hay un plan

El parlamentario lamentó que en nuestro país no estemos haciendo nada para combatir las organizaciones criminales y que no haya un plan estratégico de seguridad.

“Es la única conclusión posible, si no se ponen dispositivos de seguridad que pudieran disminuir estas redes y se sigue en la tontería de discutir cosas chiquitas. Tiene que haber un plan estratégico global, cosa de la que nunca escuchamos hablar. Este elemento que tengo hablado con el equipo técnico de Hacienda y Presupuesto desnuda la lógica del manejo de las autoridades que tienen la lapicera”, amplió el senador.

“Hay demasiados intereses”

Advirtió que para salir de esta problemática tendremos que ser muy valientes, “porque hay demasiados intereses y aún no vivimos las consecuencias más violentas de enfrentar esto”.

Por otro lado, citó que en las últimas elecciones, “las élites narco, sobrefacturadoras y contrabandistas movieron millones de dólares” y opinó que si ganan las elecciones de esta manera “acá no hay Estado democrático que aguante”.

“Pueden intentar extinguir cualquier fuerza de oposición, pero la marginalidad comenzará a aumentar y se construirá un Estado violento”, advirtió.

Recordó que la Constitución garantiza que cuando los gobernantes traicionan los intereses del país, “se tiene la legítima defensa como un elemento reivindicado constitucionalmente”.

Concluyó que si no queremos llegar a este extremo, “hay que hacer las cosas que corresponden y desplazar aquellos que tienen sus manos manchadas de sangre”.