Hugo Velázquez estará por Ayolas el próximo viernes, anuncian

Casimiro Flores, referente de Añetete, indicó que Velázquez estará el próximo viernes en el distrito de Ayolas acompañado del director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, para participar de un encuentro político, que se realizará en la cancha de Bochas ubicado en el barrio Villa Permanente.

En principio, la actividad estaba previsto realizarse en la estancia Tacuaty de Santiago, pero a raíz de que el pronóstico anuncia lluvias para ese día se optó por cambiar de lugar la realización del acto político donde también estará el gobernador de Misiones, Carlos Arrechea (ANR).

El objetivo de la visita de Velázquez es compartir una reunión con el equipo oficialista del movimiento Colorado Añetete de Misiones, que apoya la candidatura del vicepresidente para la Presidencia de la República, explicó Flores.

Seguidamente, mencionó que no se descarta la posibilidad de hablar sobre quienes serán los candidatos para la Gobernación, diputación y otros cargos electivos, todavía no se tiene nada definido, pero no se elimina la eventualidad de un anuncio importante sobre eso el viernes y dar políticamente el puntapié inicial en el departamento de Misiones.