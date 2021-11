Piden a Aduanas que considere base de aranceles a valores de pre-pandemia

Elzear Salemma, titular del Centro de Importadores del Paraguay (CIP) detalló que la crisis de los contenedores preocupa al sector por el impacto que estos costos de logística tienen finalmente sobre los productos importados que llegan al consumidor y que en parte explican la presión inflacionaria que estamos observando en el mercado.

Algunos expertos sostienen que esta crisis inflacionaria persistirá por un par de años más hasta que se normalice la oferta de productos y contenedores a nivel mundial. Mientras tanto, importadores abogan por alguna medida de flexibilización temporal que les permita mitigar los impactos que tienen estos elevados costos en sus actividades.

Al respecto, el titular del CIP señaló que desde el gremio remitieron un pedido a la Dirección de Aduanas, para la entidad recaudadora considere como base imponible los costos de logística que estaban vigentes antes de la pandemia, esto como una medida temporal, hasta que los precios se normalicen.

Están analizando

Ante la propuesta del Centro de Importadores, consultamos con el director de la DNA Julio Fernández, quien refirió que están analizando la viabilidad de la misma.

“Estamos viendo con la asesoría jurídica, ya que hay normativas tanto nacionales como internacionales al respecto. Creo que se puede dar una ayuda al sector importador principalmente para que sus costos no sean tan elevados” afirmó Julio Fernández.

Según reportó la DNA, los costos de logística presentaron un aumento mínimo (de dos puntos porcentuales) en proporción a las recaudaciones, y que con estos aumentos hoy representan el 7% de todos los ingresos de la institución. En octubre pasado, la recaudación aduanera fue de US$ 184 millones y acumuló un total de US$ 1.416 millones en diez meses, reportandose un incremento del 24%. En tanto que los costos de logística representarían alrededor de US$ 100 millones hasta el mes de octubre.

Flete marítimo subió 500%

Importadores aseguran que los costos del servicio de transporte marítimo se elevaron más del 500% en tiempos de pandemia, ya que de unos US$ 3.000 por cada contenedor de 40 pies subió a US$ 19.000 y la tendencia al alza persiste.

Los precios de la logística se incrementaron en Pandemia relacionados con problemas de oferta de los productos y de congestionamiento de las cadenas de suministros globales y disponibilidad de los contenedores, que terminan impactando en los valores de bienes importados de la canasta y explica, por una parte, la presión inflacionaria en ciertos productos.

Compras de fin de año

Según detalló Salemma, los productos más afectados con estos mayores costos de logística son los que provienen principalmente de China, como electrónica, automóviles, equipos de informática, celulares, juguetes, ropas, etc., artículos que normalmente son más requeridos para las compras de fin de año ante mayor circulación de dinero, pero que estarían más caros.

Los productos importados de China representan aproximadamente el 27% del total de las compras, luego se dividen en adquisiciones que se realizan en la región desde Argentina y Brasil (alimentos, combustibles, y otros).

