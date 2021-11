Estiman que precio del flete marítimo se disparó cerca de 500% en un año

Los precios de la logística se incrementaron a causa del covid-19, lo que termina impactando en los valores de bienes importados de la canasta y explica, por una parte, la presión inflacionaria en ciertos productos.

El titular de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) Eugenio Caje, mencionó que en el lapso de un año el flete marítimo se incrementó en 500% y el de vía aérea en 200%. El importador indicó que la carga o contenedor de 40 pies desde China, antes de la pandemia en enero de 2020, costaba alrededor de US$ 3.000 y para abril de 2021 ya subió a US$ 12.000, luego se incrementó a US$ 13.500, mientras que ya se está cerrando precio en más de US$ 19.000 por contenedor de la misma capacidad citada para el próximo año. Esto significa más de 500% de incremento.

El empresario precisó que también el flete aéreo sufrió un incremento en promedio del 200%, aunque la vía marítima es la más utilizada por los importadores locales.

“Desde Asimcopar entendemos que los importadores están confiados en poder ofertar productos que son apreciados por nuestros clientes y consumidores, por ello el volumen de importación lleva a una mejor recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas”, resaltó Caje.

No obstante, mencionó que los sobrecostos logísticos son absorbidos por los agentes del comercio internacional y que desemboca en costos más elevados para los consumidores finales que ven que con sus ingresos actuales ya no puedan comprar como estaban acostumbrados.

El costo del flete está relacionado con los problemas de disponibilidad de los contenedores y las restricciones que todavía persisten en algunos países a causa de la pandemia, lo cual disparó los valores del transporte a nivel mundial, y en ese sentido es poco lo que se puede hacer, ya que el precio no depende de los importadores locales. Sin embargo, hay otras complicaciones que se suman, como la bajante del río, y ante esta dificultad muchos recomiendan importar por la opción multimodal. “Se trae por vía marítima y después en camión hasta Asunción, es más caro, pero se asegura llegar a tiempo”, detalló.

El costo por la opción multimodal desde China estaba ya por encima de los US$ 15.000.

Precios tienden a subir

Por otra parte, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Elzear Salemma, también se refirió a la problemática de los fletes en relación a que esos precios se elevaron en gran medida porque igualmente dependen de ciertas características, tales como la capacidad del contenedor, clase de mercadería, tipo de carga: full o consolidada, entre otros.

El empresario advirtió que la tendencia de los precios es que siga aumentando y que hoy ya están cerrando desde China a US$ 19.800 un contenedor de 40 pies y a US$ 15.600 uno de 20, los cuales se estarán pagando desde enero de 2022.

Salemma indicó que una vez que se internalicen estos nuevos costos, su impacto será aún más fuerte del que ya se está sintiendo hoy.

Economistas señalan que el problema de encarecimiento de los fletes ocurre por una dificultad de oferta y que tardará alrededor de dos años más para volver a la normalidad.

Desde la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) indicaron que desde el punto de vista de la incidencia en el valor imponible, los fletes tienen una incidencia del 7% en las recaudaciones.

Aunque aquello se encontraba en alrededor del 5% antes de la pandemia, los aumentos en costos logísticos elevaron la incidencia en dos puntos porcentuales en promedio, refirió el director de Aduanas Julio Fernández. Añadió igualmente que el 27% de las mercaderías vienen de China y que ahí la incidencia del costo puede ser mayor, en alrededor del 8%.