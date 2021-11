Para transparentar Itaipú, crean la Comisión Binacional de Cuentas, pero no entrega a la prensa el documento

El viernes último, los gobiernos de nuestro país y del Brasil acordaron la creación de una Comisión Binacional de Cuentas de Itaipú, organismo que cumplirá la función de fiscalizar las cuentas y realizar auditorías en la binacional.

Al respecto, el canciller nacional Euclides Acevedo manifestó que se trata de un nuevo instrumento para la entidad, con lo cual se cumple con “anhelada y pretendida transparencia” sobre los estados contables de la binacional. Sin embargo, ante nuestra intención de acceder al documento, desde la Cancillería paraguaya señalaron que primero deben enviarlo al Congreso.

Por su parte, el director general paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, resaltó que, sobre la base de la observancia y cumplimiento de la letra y el espíritu del Tratado, se proporciona un nuevo mecanismo de control que permitirá a los condóminos la fiscalización contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial de la entidad, con participación conjunta y paritaria de la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas de la Unión.

Lea más: Cancilleres de Paraguay y Brasil suscriben notas reversales para la creación de la Comisión Binacional de Cuentas

El documento ahora debe seguir los trámites constitucionales para su entrada en vigor, que contempla la aprobación de los Congresos del Paraguay y el Brasil.

De acuerdo con la Itaipú, el proceso para la celebración del acuerdo se había iniciado teniendo en cuenta la “naturaleza jurídica singular” de la entidad, emergente en el campo del derecho internacional público y constituida por un Tratado firmado entre ambos países. “Por tratarse de una entidad creada por dos naciones soberanas, a ella se aplica una normativa jurídica especial, fundamentada en el principio de la binacionalidad, de modo que siempre hubo absoluta igualdad en sus procesos decisorios”, indicaron desde de institución.

Agregan que “no por otro motivo, la gestión de los recursos y del territorio es realizada de forma conjunta y paritaria entre paraguayos y brasileños, habiendo un verdadero condominio de partes iguales e ideales entre los países”. En ese sentido, señalan que el planeamiento, el presupuesto, la contabilidad, las cuentas y el patrimonio de Itaipú siempre fueron administrados de manera común por representantes de las dos márgenes, con procedimientos de auditoría interna y auditoría binacional externa.

No obstante, según registros de la binacional, en el período comprendido entre mayo de 1984 y agosto de 2021, nuestro país cedió a Eletrobras el 83,8% de la energía que le pertenece en Itaipú, de acuerdo con el Art. XIII del Tratado y aprovechó solo el 16,2%. Si se divide la suma total que remesaron al Estado paraguayo en concepto de compensación por cesión de energía, al menos hasta agosto último, US$ 4.725.397.200 por la cantidad de MWh que cedió, concluiremos que la tarifa promedia que pagó Electrobras es apenas de US$ 4,02/MWh.

Recordemos que el costo equivalente de la energía garantizada en Itaipú, en 2020, fue de US$ 44,01/MWh, según su memoria de ese año y que las importaciones brasileñas de electricidad desde la Argentina y la República Oriental del Uruguay rondaba este año los US$ 200/MWh. Apuntemos también que del total de la producción acumulada de Itaipú en el lapso de referencia, la tasa paraguaya de aprovechamiento de Itaipú, cuya energía debe dividirse por partes iguales, rondó apenas el 8%, con el 92% se benefrició Electrobrás

Lea más: Gobierno paraguayo propuso al Brasil mantener la tarifa de Itaipú y crear fondo para infraestructura

Cabe recordar que, de acuerdo con los principales antecedentes del proyecto de creación de la Comisión Binacional para Fiscalización Conjunta de las Cuentas de Itaipú Binacional, las negociaciones se iniciaron a raíz de que la embajada del Brasil en Asunción, por nota Nº 471, del 1 de octubre de 2015, transmitió la propuesta de un acuerdo de intercambio de Notas Reversales para crear esa Comisión.

Por nota del 6 de mayo de 2016 (siete meses después), nuestro país propuso al Brasil la creación de un Grupo Binacional de Trabajo, propuesta que fue aceptada por Brasil. Luego de idas y venidas, este acuerdo se da seis años después de iniciadas las conversaciones.

“Son documentos públicos”, aseguran

Para el ex presidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, no hay motivo para ninguna restricción para el acceso a las copias del contenido de las Notas Reversales firmadas por los cancilleres Euclides Acevedo y Carlos Franco Franca, para la creación de la Comisión Binacional de Cuentas. “Si ya está firmado es un documento público. Ahora, si es una intención, o si es un avance nomás, es otra cosa. Sería interesante ver qué fue lo que se firmó”, señaló.

Para que entre en vigencia el contenido de las Notas Reversales, el documento debe ser aprobado por los Congresos de Paraguay y Brasil.

En ese sentido, Ferreira recordó que en Itaipú hubo varios casos en que se firmaron Notas Reveresales pero nunca se aprobaron en el Congreso. “No va a ser raro que una o las dos partes no aprueben”, indicó.

Caja de pandora

Sobre la Itaipú Binacional y su manejo, el ex senador y también jefe de Gabinete durante el mandato del ex mandatario Fernando Lugo, Miguel López Perito, dijo que es “una caja de pandora”.

“Allí se robó plata desde el inicio de las obras, se le mató a un ex embajador de Brasil en Paraguay que denunciar el sobrecosto, y se le tiró en un basurero en San Paulo, y hace poco el gobierno reconoció que fue responsable de esa muerte. Desde ese entonces, se sigue robando”, resaltó.

También manifestó que existen sobrefacturaciones, caja negra, caja electoral de los Gobiernos, tanto paraguayo como brasileño. “Por supuesto que necesita fiscalización, pero por qué necesita de una Comisión especial, si el Tratado de Itaipú autoriza a la Contraloría General de la República para auditar, revisar las cuentas y denunciar”, cuestionó.