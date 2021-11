Gobierno paraguayo propuso al Brasil mantener la tarifa de Itaipú y crear fondo para infraestructura

El canciller Euclides Acevedo, informó que transmitieron al Brasil la posición oficial del Gobierno para negociar y la posición del statu quo, es decir, el mantenimiento de la tarifa y de las condiciones del contrato de la ANDE, “con el propósito de navegar tranquilos hasta el 2023, donde querríamos mantener todas las ventajas para ambos márgenes”, dijo.

En ese sentido, dijo que las ventajas de esta propuesta son para ambas márgenes, con el mantenimiento de tareas de infraestructura y de las turbinas, considerando que la vida útil es hasta el 2035. Además, mencionó la actualización tecnológica, la construcción de la esclusa de navegación, caminos y puentes. “Dentro de ese marco, hemos hecho esa propuesta a nuestros socios paritarios del Brasil”, añadió.

Como respuesta del Brasil, señaló que tras una reunión fraterna, “se han comprometido a atender nuestra propuesta”, ya que contiene ventajas para ambas márgenes, es decir ambos países.

Asimismo, comentó que en esa reunión se expusieron los distintos fundamentos en materia energética, tanto el director general paraguayo de Itaipú, Manuel Cáceres; el presidente de ANDE, Félix Sosa; los consejeros que acompañaron y el director financiero, Fabián Dominguez. “Han manifestado no solo esta propuesta sino los fundamentos que creemos que no solo son razonables, sino que son de progreso para ambas márgenes y completamente necesarias”, agregó.

También se comprometieron a iniciar una ronda de conversaciones de una manera sistemática y presencial, para que a fines de diciembre el Consejo de Administración, después de la propuesta del directorio de Itaipú, pueda llegar a un acuerdo en base a la propuesta paraguaya.

“Sostenemos la importancia de mantener todo lo que favorezca a la ANDE porque es la gran administradora, y su modernización va a permitir que la energía pueda ser comercializada conforme a las reglas del mercado”, añadió.

Por su parte, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, reiteró que la propuesta fue mantener la tarifa vigente y las condiciones de comercialización a las entidades compradoras, ANDE y Eletrobras. “No se habla de otro tipo de tarifa y comercialización de lo que está vigente”, expresó.

También, Manuel Cáceres, aclaró que técnicamente hay negociaciones y habrán conversaciones sobre el precio final de la tarifa. “Nosotros anunciamos la postura de Paraguay”, indicó. Y explicó que en cumplimiento del Tratado firmado hace casi 50 años, hay un precio de la energía que contempla el pago de la deuda, ya que es un componente de la tarifa, y por tanto habría una reducción de la tarifa y contra eso empiezan estas conversaciones.

“Eso está establecido en el Anexo C y hay que tener en cuenta al hablar de los desafíos que tenemos por delante”, agregó.

Energía disponible

Respecto a la energía de Itaipú que corresponde al Paraguay, el ingeniero Sosa mencionó que siempre está disponible para su utilización, pero que esto depende de la infraestructura eléctrica adecuada para retirar el 100% de la potencia. Recordó que en esa línea de acción, está en proceso de ejecución la construcción de la subestación de Yguazú y la línea de transmisión doble terna desde Itaipú hasta Yguazú, para tener la posibilidad de traer toda la potencia que nos corresponde en Itaipú.

“No hay limitaciones para la utilización. Eso sí, considerando que la infraestructura eléctrica no se ha ejecutado en su momento, entonces, una vez que entre en operación vamos a tener la posibilidad de traer toda la potencia que nos corresponde”, apuntó.

Instrumento de desarrollo

Ya para el 2023, el canciller dijo que para que la energía producida se convierta en un instrumento de integración energética, “y si todo sale bien, corresponderá al Paraguay y al Brasil US$ 1.000 millones a cada uno, que tendríamos que destinar de manera planificada para que sirva como instrumento de desarrollo”.

En la propuesta se habló también de la necesidad de crear fondos de contingencias para subsidios eléctricos, construcción de paneles solares, aumentar nuestra capacidad de producción energética, la esclusa de navegación -que va a costar por lo menos de US$ 1.800 millones- y no agotarse en el tratamiento del Anexo C, ni la especulación tarifaria. Es decir, revisar también el Anexo A y el Anexo B. “Queremos una visión integral y eso les explicamos a nuestros socios del Brasil”, agregó.

Comisión Binacional de Cuentas

Acevedo resaltó también la suscripción del nuevo instrumento de transparencia para Itaipú Binacional, que es la Comisión Binacional de Cuentas. “Es consecuencia de los trabajos hechos por las Contralorías respectivas. Este instrumento ha sido elaborado por miembros de la cancillería, de Itaipú, ANDE y CGR. Paraguay hizo su propuesta, Brasil ha aceptado”, alegó.

También hablaron de temas relativos a la conectividad, a los puentes con el Brasil, la pesca, seguridad y defensa, la próxima reunión de los presidentes Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro, en Puerto Murthino y Carmelo Peralta para iniciar la construcción del puente “que va a legitimar el comienzo para el corredor bioceánico que no solo unirá a dos océanos sino a varios países”.