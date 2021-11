Cambio de director de la IX Región Sanitaria sería por presión política

El ministro de Salud, Julio Borba, firmó la resolución N° 4.713 por la cual designa funcionaria permanente para ocupar el cargo en el Ministerio de Salud a la Dra. Espínola Duarte, excuñada del senador Darío Monges. La misma contaría con la bendición del senador Ramón Retamozo y el diputado Miguel Cuevas, lo que le valió para que sea designada en la Dirección de la IX Región Sanitaria.

Mientras que el Dr. Galeano había asumido el cargo acompañado por el político Gustavo López, dirigente de Añeteté de Paraguarí y actual superintendente técnico de Yacyretá, y constantemente era amenazado por políticos con ser destituido del cargo.

La permanente inversión que viene realizando el gobernador Baruja en el sector salud habría molestado a los políticos, que pidieron el cambio de Galeano porque él permitió -previa autorización del Ministerio de Salud- que se realicen obras como la construcción de una sala de terapia intensiva en el Hospital Regional de Paraguarí y el equipamiento para la central de oxígeno en los hospitales destinados para cuadros respiratorios, como Carapeguá, Yaguarón, Quiindy, Ybycuí y La Colmena.

Galeano no cedió a las pretensiones de los políticos, que querían manejar a su antojo la IX Región, y fueron hasta el ministerio a pedir el cambio de director.

Galeano, en una escueta conversación, dijo que su cambio se da porque en los peores momento de la pandemia la única institución que estuvo presente fue la Gobernación de Paraguarí y “a mí me interesó salvar más la vida que mi cargo, porque si no recibía la ayuda del gobierno departamental, mucha más gente hubiera fallecido, pero eso no les interesa a los políticos”, manifestó.

La Dra. Espínola conoce la institución porque entre el 2006 y 2008 había estado también al frente de la IX Región Sanitaria. Luego, ocupó el cargo de directora de varios hospitales del departamento de Paraguarí y hasta el 2018 se desempeñó como jefa regional de APS de la IX Región. Es doctora cirujana, especialista en ginecobstetricia, especialista en administración hospitalaria y otros conocimientos en el manejo de la medicina. En estos momentos se encuentra participando del corte administrativo.